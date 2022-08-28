Хау высказался насчет цены за Исака

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что его новичок Александер Исак не стоит своих денег, но все равно является хорошим приобретением.

В минувшую пятницу "Ньюкасл" подтвердил переход Исака из "Реал Сосьедад" за рекордные для своего клуба 63 миллиона фунтов.



По мнению Хау, "сороки" переплатили, однако Эдди считает, что цены на трансферном рынке вообще перестали быть адекватными, и тебе не остается ничего другого, кроме как под это подстроиться.



"Я определенно чувствую ответственность за его цену. Но это не так, что что мы пытались заполучить игрока любой ценой, потому что это было бы неправильно".



"Сейчас на трансферном рынке невероятно сложно из-за цен там. Я совершенно не думаю, что нынешние цены соответствуют качеству игроков. Но если взглянуть на рынок, думаю, это хорошая сделка для нас, иначе я бы не настаивал так упорно на ней".



"Трансферные цены совершенно оторваны от реалий, если сравнивать со временами, когда я сам был игроком, но я думаю, что порой ты должен адаптироваться. Если ты не адаптируешься и не будешь мириться, тогда ты не сможешь прибавить".



"Также ты можешь потратить вдвое больше, и это не гарантирует тебе успех. Дело не в деньгах, а в том, как клуб делает свои дела", — цитирует Хау Daily Mirror.