Холанд: "Со временем буду играть еще лучше"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд уверен, что со временем его взаимопонимание с командой только улучшится.
Накануне Холанд свои хет-триком обеспечил "Сити" волевую победу 4:2 над "Кристал Пэлас", впервые отличившись на "Этихад" после перехода в клуб.
Эрлинг рад, что помог "горожанам" совершить камбэк после проигранного первого тайма со счетом 0:2, но признает, что все еще привыкает к партнерам по команде.
"Ради такого рода матчей я и пришел сюда — чтобы менять игру, когда нам сложно".
"Как вы могли видеть, я наслаждаюсь игрой в этой команде и чувствую, что у нас есть связь. Конечно, это требует времени, но я знаю, что со временем буду играть еще лучше. И это хорошее ощущение".
"Наконец-то, Фил (Фоден) сыграл на меня! Это приятно. Мы играем друг на друга, играем вместе, и это хорошо. Нам все равно, кто забивает, потому что важно — побеждать", — цитирует Холанда Sky Sports.
28.08.2022 13:00
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КОРОЛЬ!!! Хейтеры захлебываются в желчи и зависти ))
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бля ору с этой напыщенности)))
тупо слова гвардиолы..."именно для этого мы покупали холланда".
а если посмотреть голы холланда, то он подставил голову(ногу). Голевое чутье без б, но на его месте любой другой бы воткнул, сити слишком акуенно кружева крутит, что там забивают все, негредо, джеко, кто угодно. И этот не будет исключением, он крутая забивная МАШИНА.
НО он точно не тот игрок, который меняет игру, ору!!!! Игрок который меняет игру это КДБ, ФОДЕН.
Холланд же просто хороший финишер.
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