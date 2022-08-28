Холанд: "Со временем буду играть еще лучше"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд уверен, что со временем его взаимопонимание с командой только улучшится.

Накануне Холанд свои хет-триком обеспечил "Сити" волевую победу 4:2 над "Кристал Пэлас", впервые отличившись на "Этихад" после перехода в клуб.



Эрлинг рад, что помог "горожанам" совершить камбэк после проигранного первого тайма со счетом 0:2, но признает, что все еще привыкает к партнерам по команде.



"Ради такого рода матчей я и пришел сюда — чтобы менять игру, когда нам сложно".



"Как вы могли видеть, я наслаждаюсь игрой в этой команде и чувствую, что у нас есть связь. Конечно, это требует времени, но я знаю, что со временем буду играть еще лучше. И это хорошее ощущение".



"Наконец-то, Фил (Фоден) сыграл на меня! Это приятно. Мы играем друг на друга, играем вместе, и это хорошо. Нам все равно, кто забивает, потому что важно — побеждать", — цитирует Холанда Sky Sports.