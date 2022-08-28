"Челси" готов заплатить Баркли, чтобы тот ушел

"Челси" рассматривает возможность расторжения контракта с полузащитником Россом Баркли.

Несмотря на то, что Баркли ездил с командой в предсезонное турне по США, Росс не входит в планы главного тренера "Челси" Томаса Тухеля и не получил игровой номер на эту кампанию.



Окончательно предрешить судьбу 28-летнего англичанина может приход Энтони Гордона из его бывшего клуба "Эвертона".



Ввиду отсутствия спроса на Баркли у других клубов "Челси" задумался о том, чтобы расстаться с Россом, выплатив тому определенную денежную компенсацию, утверждает The Sun.



В данный момент у Баркли, сыгравшего 14 матчей в прошлом сезоне, остается еще один год по контракту с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.