"Челси" готов заплатить Баркли, чтобы тот ушел
"Челси" рассматривает возможность расторжения контракта с полузащитником Россом Баркли.
Несмотря на то, что Баркли ездил с командой в предсезонное турне по США, Росс не входит в планы главного тренера "Челси" Томаса Тухеля и не получил игровой номер на эту кампанию.
Окончательно предрешить судьбу 28-летнего англичанина может приход Энтони Гордона из его бывшего клуба "Эвертона".
Ввиду отсутствия спроса на Баркли у других клубов "Челси" задумался о том, чтобы расстаться с Россом, выплатив тому определенную денежную компенсацию, утверждает The Sun.
В данный момент у Баркли, сыгравшего 14 матчей в прошлом сезоне, остается еще один год по контракту с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.
28.08.2022 12:00
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Не такой уж плохой игрок, если честно. Даже в прошлом сезоне, когда выходит, это не было провалом, как например выходы Сауля. Дисциплина подвела парня.
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Оруууууууу
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