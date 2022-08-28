Саа призвал МЮ купить "убийцу" вроде Ван Нистелроя

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что "красным дьяволам" не хватает нападающего с инстинктом "убийцы".

Учитывая неопределенность с будущим Криштиану Роналду и неважную форму Антони Мартиаля, который никогда не отличался стабильностью, линия нападения является большой головной болью для наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага.



По мнении Саа, "дьяволы" должны выйти на трансферный рынок и заполучить игрока вроде Рууда Ван Нистелроя.



"Антони (Мартиаль) — отличный игрок, но я не думаю, что он гарантирует 25 голов за сезон. Бывают матчи, когда ему нужно чуть больше агрессии, потому что с мастерством у него полный порядок".



"Он вышел против "Ливерпуля", не имея игровой практики до этого, и хорошо себя проявил, отметившись отличным пасом на Рэшфорда".



"Он обладает мастерством, и это не вызывает сомнений, но вопрос в стабильности. Возможно, поэтому им стоит поискать другой вариант".



"Если Криштиану (Роналду) уходит, возникает реальная необходимость в убийце впереди — в игроке, который обладает этой злостью. В игроке типа Ван Нистелроя, который будет подставлять ногу перед чужими воротами, забивать некрасивые голы, но который заставит команду поверить, что для победы в матче им достаточно одного момента", — сообщил Саа talkSPORT.