Тухель признал, что травмы могут помешать Канте получить новый контракт

Главный тренер "Челси" Томас Тухелль признал, что новая травма Нголо Канте негативно повлияет на переговоры с французским полузащитником о новом контракте.

Как известно, Канте уже вступил в заключительный год по своему действующему контракту, и за этот год Нголо должен доказать, что заслуживает новой сделки.



Однако пока Канте, чей прошлый сезон был испорчен травмами, не преуспел в этом начинании. В преддверии матча против "Лестера" Тухель сообщил, что Нголо пропустит еще минимум четыре недели с повреждением задней поверхности бедра.



Это повреждение Канте получил уже во втором матче сезона, против "Тоттенхэма", и столь высокая травматичность 31-летнего француза будет учтена клубом при переговорах о продлении сотрудничества.



"Да, это повлияет. Ты должен учитывать все факторы. С одной стороны его потенциал, его влияние, его мастерство. С другой, конечно, его возраст, его зарплата и его склонность к травмам".



"Затем ты должен составить полую картину и постараться принять решение", — цитирует Тухеля Teamtalk.