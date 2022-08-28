Тухель признал, что травмы могут помешать Канте получить новый контракт

Нголо Канте Главный тренер "Челси" Томас Тухелль признал, что новая травма Нголо Канте негативно повлияет на переговоры с французским полузащитником о новом контракте.

Как известно, Канте уже вступил в заключительный год по своему действующему контракту, и за этот год Нголо должен доказать, что заслуживает новой сделки.

Однако пока Канте, чей прошлый сезон был испорчен травмами, не преуспел в этом начинании. В преддверии матча против "Лестера" Тухель сообщил, что Нголо пропустит еще минимум четыре недели с повреждением задней поверхности бедра.

Это повреждение Канте получил уже во втором матче сезона, против "Тоттенхэма", и столь высокая травматичность 31-летнего француза будет учтена клубом при переговорах о продлении сотрудничества.

"Да, это повлияет. Ты должен учитывать все факторы. С одной стороны его потенциал, его влияние, его мастерство. С другой, конечно, его возраст, его зарплата и его склонность к травмам".

"Затем ты должен составить полую картину и постараться принять решение", — цитирует Тухеля Teamtalk.


Метки Канте, контракты, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 370

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 28.08.2022 10:17 # chelsiukpro
    Жаль нашего железного парня! Уже не будет не чего хорошего т.к. не получать травмы это играть не на максимум. Тогда сидеть на лавке будет. Играть максимально и агресивно то травмы будут постояно! Это последний год Канте как не крути....

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: