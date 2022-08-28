Антони Мартиаль получит новый контракт в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" собирается предложить новый долгосрочный контракт своему нападающему Антони Мартиалю.

Из-за травмы ахилла Мартиаль не принимал участия в победном для "Юнайтед" матче против "Саутгемптона" накануне (0:1), но в прошлый уикенд помог "красным дьяволам" одолеть "Ливерпуль" (2:1).



Те сыгранные 45 минут против "Ливерпуля" являются пока единственным появлением Антони на футбольном поле в этом сезоне, однако главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг дорожит 26-летним французом.



А боссы "Юнайтед" в свою очередь хотят уберечь свои инвестиции в игрока, который уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту и который семь лет назад обошелся клубу в 55 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "дьяволы" надеются с помощью новой сделки связать будущее Мартиаля, зарабатывающего 270,000 фунтов в неделю, до 2026 года.



Добавим, в своих 176 матчах Премьер-Лиги за "Юнайтед" Антони забил 56 голов, что на бумаге выглядит не так плохо, однако экс-нападающему "Монако" никогда не удавалось сохранять форму на протяжении длительного времени.