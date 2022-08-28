Хави не потерял надежду переманить Бернарду Силву

Главный тренер "Барселоны" Хави заявил, что сохраняет надежду переманить полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву.

На своей пресс-конференции перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" наставник "Сити" Хосеп Гвардиола уверенно заявил, что Силва останется в клубе.



Хави в свою очередь чувствует, что этот трансфер еще возможен, но сперва "Барселоне" нужно высвободить средства для приглашения 28-летнего португальца.



"Ты никогда не теряешь надежду, но это сложно. Это сопряжено с трудностями. Остаются считанные дни (до закрытия трансферного окна). Нам также нужно, чтобы некоторые игроки ушли", — приводит слова Хави Daily Mirror.