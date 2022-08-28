Тухель: "Челси" нуждался в голах Стерлинга"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команда нуждалась в голах вингера Рахима Стерлинга.

Купленный летом у "Манчестер Сити" за 50 миллионов фунтов Стерлинг открыл счет своим голам за "Челси" только в субботу.



Рахим не просто оформил дубль, который обеспечил "Челси" победу 2:1 над "Лестером", но и сделал это, когда "синие" были вдесятером. По мнению Тухеля, 27-летний англичанин выбрал идеальный момент для своих первых голов.



"Это было необходимо. Нам требовалось, чтобы он забил. Это то, что он делает, и он будет забивать еще".



"Я чувствовал, что он несчастен. Он хочет забивать больше и иметь больше моментов. Поэтому в первые 25 минут мы играли в более агрессивной манере, а затем случилось удаление, и нам требовалось, чтобы он нам помог".



"Он это сделал. Он сделал то, что делает всегда. Я убежден, он будет забивать и ассистировать".



"Сегодня он забил ключевые голы, потому что они придали нам уверенности и помогли поверить, что это возможно. Победой мы обязаны его голам", — цитирует Тухеля The Independent.