4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 28 августа, тремя поединками завершится 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ВЕСТ ХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция



С момента назначения Стивена Джеррарда главным тренером "Астон Вилла" потерпела 14 поражений в Премьер-Лиге — только "Эвертон" (19) и "Вест Хэм" (15) проигрывали больше за это время. "Вест Хэм" проиграл три первых матча чемпионата без единого забитого гола всего лишь во второй раз в своей истории. "Молотобойцы" надеются оформить пятую победу кряду против "вилланов" в Премьер-Лиге.



Защитник "Виллы" Людвиг Аугустинссон залечил колено и еще в пятницу возобновил тренировки.



Забив в двух матчах Лиги Конференций подряд, нападающий Джанлука Скамакка напрашивается в стартовый состав "Вест Хэма". Эмерсон Палмери готов дебютировать за свой новый клуб. Владимир Цоуфал оправился после сотрясения. Крейг Доусон все еще вне игры.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — НЬЮКАСЛ 16:00 Онлайн-трансляция



Серия "Вулверхэмптона" без побед в Премьер-Лиге достигла уже 10 матчей (3 ничьи, 7 поражений). В 2022 году "Ньюкасл" набрал 43 очка — только у "Ливерпуля" (53), "Манчестер Сити" (50) и "Тоттенхэма" больше на момент начала тура. Три из четырех последних встреч "волков" и "сорок" на "Молинью" завершились со счетом 1:1.



Впервые в сезоне в стартовом составе "Вулверхэмптона" может выйти нападающий Рауль Хименес.



"Ньюкасл" может задействовать своего новичка Александера Исака. Дэн Берн возвращается в строй после сотрясения. Эмиль Крафт и Каллум Уилсон угодили в лазарет.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ТОТТЕНХЭМ 18:30 Онлайн-трансляция



В 16 последних матчах чемпионата на "Сити Граунд" "Ноттингем Форест" пропустил только семь голов, 10 раз сохранив своих ворота на замке. "Тоттенхэм" не проиграл ни одного из четырех первых матчей в Премьер-Лиге — впервые с сезона 2016/17, когда финишировал вторым. "Шпоры" выиграли четыре из пяти последних встреч с "лесниками" во всех соревнованиях.



"Форест" надолго потерял с травмами Муссу Ниакате и Омара Ричардса, но Джек Колбек снова в строю.



"Тоттенхэм" по-прежнему лишен Кристиана Ромеро и Оливера Скиппа. Лукас Моура пропустил тренировку в пятницу.