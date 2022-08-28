Артета: "Арсенал" пока не в гонке"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что пока не может назвать свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги.

Волевая победа 2:1 над "Фулхэмом" в субботу позволила "Арсеналу" продлить свою 100-процентную серию на старте нового сезона и сохранить единоличное лидерство во главе таблицы.



Артета рад, как его команда отреагировала на гол Александара Митровича, но относительно цели на сезон высказываться не хочет.



"Можно ли сказать, что "Арсенал" в чемпионской гонке? Нет, это только начало сезона. Сезон — это длинный марафон. Ты должен оставаться скромным и голодным".



"Это придаст нам большой импульс, побеждать таким образом очень приятно. Мы совершили ошибку и были наказаны за это, но мы преодолели обстоятельства и поверили в себя при поддержке болельщиков".



"Болельщики хотел выиграть матч, они подгоняли нас, и мы это сделали", — цитирует Артету Evening Standard.