Тухель зол на Галлахера и команду из-за удаления

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил крайнее недовольство удалением своего полузащитника Конора Галлахера против "Лестера".

Как и в прошлый уикенд против "Лидса", субботний матч с "Лестером" подопечные Тухеля заканчивали вдесятером. Но если тогда Калиду Кулибали был удален на 84-й минуте, то Галлахер схлопотал вторую желтую карточку уже на 28-й.



Тухель этим крайне недоволен и считает, что команда должна разделить вину с Галлахером, который был вынужден останавливать контратаку "лис" после неудачных действий партнеров при стандарте.



"Он ответственен за то, что сделал сегодня. Конечно, он знает, что это была огромная ошибка. Мы коротко поговорили об этом после матча, и такого рода вещи могут случаться. Это не только его вина, потому что это стандартное положение, и в данный момент мы неряшливы при стандартах".



"Нам не хватает веры и аккуратности. Мы можем четко это сказать. Наши действия при стандартах оставляют желать лучшего, вдобавок мы позволяем соперникам создавать моменты. Мы неряшливы при охвате зоны и принимаем плохие решения по опеке при стандартах. Нужно прекратить это и немедленно прибавить. Мы работаем над этим с командой, и я не знаю, почему это снова произошло".



"В конце этой цепочки оказалось решение, которое стало большим ударом по нам спустя 25 минут после начала матча. Это было очень, очень плохое решение он Конора, и он, конечно, расстроен. Каждый был расстроен в тот момент, потому что это практически убивает весь футбольный матч", — цитирует Тухеля Daily Mirror.