Тен Хаг: "План "Юнайтед" — сохранить Роналду"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что по-прежнему не планирует отпускать нападающего Криштиану Роналду из клуба.
На протяжении последнего времени ходят слухи, что Тен Хаг недоволен негативным влиянием несчастного Роналду на раздевалку и предпочитает избавиться от Криштиану.
И против "Ливерпуля" в прошлый уикенд, и против "Саутгемптона" в субботу Роналду был вынужден довольствоваться поздним появлением на замену, однако это вовсе не значит, что Тен Хаг разочаровался в 37-летнем португальце.
"Мы планируем, рассчитывая на него. Поэтому мы хотим, чтобы он остался. Это то, чего мы хотим. Я надеюсь, он останется".
"У нас есть Криштиану Роналду, у нас есть Антони Мартиаль, у нас есть Маркус Рэшфорд, так что у нас порядок с нападением", — цитирует Тен Хага ESPN.
27.08.2022 22:00
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Рон это проблема уже конкретная. Если в прошлом сезоне он мог ещё ходить пешком, то в нынешнем и это не сможет.
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Как ему так не позорно - из матерого футболиста стать побитой собакой...Над которой кто то должен сжалится и думать куда ее пристроить.
Всему свое время - коли ботексы не коли - молодость прошла - организм уже не тащит АПЛ...Морщинки загладить можно - но быстрые ноги молодого вингера - никогда уже не вернуть.
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Сегодня стало все очевидно
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