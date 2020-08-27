Тен Хаг: "План "Юнайтед" — сохранить Роналду"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что по-прежнему не планирует отпускать нападающего Криштиану Роналду из клуба.

На протяжении последнего времени ходят слухи, что Тен Хаг недоволен негативным влиянием несчастного Роналду на раздевалку и предпочитает избавиться от Криштиану.



И против "Ливерпуля" в прошлый уикенд, и против "Саутгемптона" в субботу Роналду был вынужден довольствоваться поздним появлением на замену, однако это вовсе не значит, что Тен Хаг разочаровался в 37-летнем португальце.



"Мы планируем, рассчитывая на него. Поэтому мы хотим, чтобы он остался. Это то, чего мы хотим. Я надеюсь, он останется".



"У нас есть Криштиану Роналду, у нас есть Антони Мартиаль, у нас есть Маркус Рэшфорд, так что у нас порядок с нападением", — цитирует Тен Хага ESPN.