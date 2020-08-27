Тен Хаг: "План "Юнайтед" — сохранить Роналду"

Эрик Тен Хаг и Криштиану Роналду Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что по-прежнему не планирует отпускать нападающего Криштиану Роналду из клуба.

На протяжении последнего времени ходят слухи, что Тен Хаг недоволен негативным влиянием несчастного Роналду на раздевалку и предпочитает избавиться от Криштиану.

И против "Ливерпуля" в прошлый уикенд, и против "Саутгемптона" в субботу Роналду был вынужден довольствоваться поздним появлением на замену, однако это вовсе не значит, что Тен Хаг разочаровался в 37-летнем португальце.

"Мы планируем, рассчитывая на него. Поэтому мы хотим, чтобы он остался. Это то, чего мы хотим. Я надеюсь, он останется".

"У нас есть Криштиану Роналду, у нас есть Антони Мартиаль, у нас есть Маркус Рэшфорд, так что у нас порядок с нападением", — цитирует Тен Хага ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2022 22:00

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  1. mancunia-planet 27.08.2022 22:50 # mancunia-planet
    Рон это проблема уже конкретная. Если в прошлом сезоне он мог ещё ходить пешком, то в нынешнем и это не сможет.

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  2. skychnie-oboi 27.08.2022 22:23 # skychnie-oboi
    Как ему так не позорно - из матерого футболиста стать побитой собакой...Над которой кто то должен сжалится и думать куда ее пристроить.

    Всему свое время - коли ботексы не коли - молодость прошла - организм уже не тащит АПЛ...Морщинки загладить можно - но быстрые ноги молодого вингера - никогда уже не вернуть.

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  3. quavo 27.08.2022 22:08 # quavo
    Сегодня стало все очевидно

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