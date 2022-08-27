"Арсенал" одержал волевую победу над "Фулхэмом" и остался во главе Премьер-Лиги

Габриэль Магальяэс "Арсенал" остался единоличным лидером Премьер-Лиги благодаря волевой победе 2:1 над "Фулхэмом".

Главный тренер "канониров" Микель Артета освежил стартовый состав своей команды с помощью Кирана Тирни и Мохамеда Эльнени, которые заменили Александра Зинченко и Томаса Партея.

У "дачников" Джей Стэнсфилд уступил место в старте Неескенсу Кебано.

В первом тайме "Арсенал" имел подавляющее преимущество по владению мячом, но наиграл лишь на одно попадание в створ. Это Букайо Сака на 33-й минуте не смог пробить бывшего одноклубника Бернда Лено.

Остальные удары хозяев получились неточными. Впрочем, у "дачников" дела с атаками обстояли еще хуже — Аарон Рамсдейл находился без работы.

С началом второго тайма пошла более открытая игра, но хозяева оба своих момента не использовали — Лено отразил удары Мартина Эдегора и Габриэля Жезуса.

А вот "Фулхэм" свой первый в матче шанс использовал. На 56-й минуте Александар Митрович обокрал зазевавшегося в своей штрафной Габриэля Магальяэса и хладнокровно поразил ворота — 0:1.

"Арсенал" пошел большими силами отыгрываться и достаточно легко сравнял счет. На 64-й минуте Сака протащил мяч вперед, отдал на подступы к штрафной Эдегору, а тот с помощью рикошета застал Лено врасплох — 1:1.

Спустя всего две минуты "дачники" едва снова не вышли вперед, но Рамсдейл остановил удар Митровича головой после углового, а Бен Уайт самоотверженно заблокировал добивание Бобби Декордова-Рида.

И все-таки "Арсеналу" победа была явно нужнее. В концовке хозяева подвергли своего соперника серьезному давлению, но Лено со своими защитниками держались.

А вот за пять минут до окончания основного времени Лено явно ошибся, пытаясь сыграть на выходе при розыгрыше углового. Благодаря этому Магальяэсу предоставилась возможность поразить опустевшие ворота и исправиться за свою ошибку — 2:1.

Эта победа еще могла уплыть от "Арсенала", но Рамсдейл отразил мощный удар вышедшего на замену у "дачников" Натаниэля Чалобы.

Гол Митровича случился совершенно против течения матча и стал плодом индивидуальной ошибки. Однако "Арсенал" с честью вышел из затруднительного положения и продлил свою 100-процентную серию.

"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2022 21:30

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Последние комментарии:




  1. mancityman 27.08.2022 22:55 # mancityman
    Люблю сещерку!

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  2. thegodfather 27.08.2022 22:39 # thegodfather
    Ну давайте, подтвердите уже фофана, оформите еще 1 топарику в атаку и закрывайте аплку.

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  3. unclearness 27.08.2022 22:35 # unclearness
    С поообеедойййй
    Как жизнь фауна??

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  4. kellborn 27.08.2022 22:25 # kellborn
    27.08.2022 22:19 #
    sausage

    Суперталант - это Месси, Рон, Мбаппе, Холланд, ну и ещё кое-кто. А Фоден один сезон пока провел на уровне, сейчас так себе. Его Пеп окрестил суперталантом, как и ещё многих своих игроков. Но это ничего не значит. Я никакого 'супер" в его таланте не вижу.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95200/?c=1#c7627802

    Для справки, этот не суперталант, сейчас входит в пятёрку самых дорогих игроков мира.

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  5. imf-tau 27.08.2022 22:19 # imf-tau
    Сосаге, такой сосаге.

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  6. thegodfather 27.08.2022 22:15 # thegodfather
    Чемпионство Ромы. Моур слишком гениален, чтобы это было неправдой. Верим в жозе!

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  7. gameboy 27.08.2022 21:59 # gameboy
    Проголосуй, если натурал

    https://vc.ru/u/434872-fedor-han/487091-srach-v-internete?comments

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  8. iskander8sg 27.08.2022 21:52 # iskander8sg
    https://bzh.life/wp-content/uploads/2022/08/1-8.jpg
    Красиво.

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  9. kellborn 27.08.2022 21:46 # kellborn
    Повторю ещё раз: МС команды, где впервые после Гвардиоловской Барсы, на каждой позиции играет человек, который может претендовать на звание лучшего игрока мира. Это не контрица. Чемп можно заканчивать.

    Я даже не удивлюсь, если с таким составом они даже с бездарем Гвардиолой смогут таки выиграть ЛЧ, как тогда Барса.

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  10. thegodfather 27.08.2022 21:46 # thegodfather
    Жозе вытащил ничью!!!! Император

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  11. gameboy 27.08.2022 21:45 # gameboy
    После 9:0 в результатах так и понял что валижол будет, оно так и вышло, хотя дачники всегда были для нас проходной командой.

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  12. sausage 27.08.2022 21:43 # sausage
    Арсенал - убийца середняков. На очереди Вилла и МЮ.

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  13. easports 27.08.2022 21:43 # easports
    на тонкого сyчары вырвали. как играть на 4 фронта таким темпом как сегодня я хз. просто храни.

    P.S. люблю похейтить свою тиму, но в душе конечно же хочу чтобы опровергли мои слова. сyчары.

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  14. kukuruzzo 27.08.2022 21:39 # kukuruzzo
    Чемпик можно в августе заканчивать

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  15. takernotagiver 27.08.2022 21:39 # takernotagiver
    Посмотрим как с Фулэмом пенсы, шитюганы, манкунианцы сыграют. Эти рафнеки хорошо прессуют. Лучше Лидса

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  16. arsnwenger 27.08.2022 21:39 # arsnwenger
    С победой братья
    не ожидал такой игры в защите от Фулхэма

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  17. deman82 27.08.2022 21:39 # deman82
    нато гавно кек!!!!!!!!!!!!!!

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  18. brown-ale 27.08.2022 21:38 # brown-ale
    Ого, Митрович в АПЛ разыгрался. МЮ не спи, всяко лучше Арнаутовича.

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  19. alexomck 27.08.2022 21:37 # alexomck
    Красно-белая машина!

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  20. lexa-arsenal 27.08.2022 21:36 # lexa-arsenal
    easports

    20:00

    вангую что в этом сезоне Пуль и Сити просядут конкретно. Свежие тренера должны стрельнуть. Тен Хаг, Конте или Артета.

    20:50

    что я и имел ввиду. потратить хуеву тучу сил, ниxуя не забить и пропустить. старый добрый Арсенал. зато Лено отдали за 8 лямов который топ и всегда им был и на замену Парти не взяли никого, бегает Эль-Нени, ни рыба ни мясо.

    молодняк уже растерян, Сака тупят с Жезусом на пару. Рэмсдейл днина as usual.

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