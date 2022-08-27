"Арсенал" одержал волевую победу над "Фулхэмом" и остался во главе Премьер-Лиги

"Арсенал" остался единоличным лидером Премьер-Лиги благодаря волевой победе 2:1 над "Фулхэмом".

Главный тренер "канониров" Микель Артета освежил стартовый состав своей команды с помощью Кирана Тирни и Мохамеда Эльнени, которые заменили Александра Зинченко и Томаса Партея.



У "дачников" Джей Стэнсфилд уступил место в старте Неескенсу Кебано.



В первом тайме "Арсенал" имел подавляющее преимущество по владению мячом, но наиграл лишь на одно попадание в створ. Это Букайо Сака на 33-й минуте не смог пробить бывшего одноклубника Бернда Лено.



Остальные удары хозяев получились неточными. Впрочем, у "дачников" дела с атаками обстояли еще хуже — Аарон Рамсдейл находился без работы.



С началом второго тайма пошла более открытая игра, но хозяева оба своих момента не использовали — Лено отразил удары Мартина Эдегора и Габриэля Жезуса.



А вот "Фулхэм" свой первый в матче шанс использовал. На 56-й минуте Александар Митрович обокрал зазевавшегося в своей штрафной Габриэля Магальяэса и хладнокровно поразил ворота — 0:1.



"Арсенал" пошел большими силами отыгрываться и достаточно легко сравнял счет. На 64-й минуте Сака протащил мяч вперед, отдал на подступы к штрафной Эдегору, а тот с помощью рикошета застал Лено врасплох — 1:1.



Спустя всего две минуты "дачники" едва снова не вышли вперед, но Рамсдейл остановил удар Митровича головой после углового, а Бен Уайт самоотверженно заблокировал добивание Бобби Декордова-Рида.



И все-таки "Арсеналу" победа была явно нужнее. В концовке хозяева подвергли своего соперника серьезному давлению, но Лено со своими защитниками держались.



А вот за пять минут до окончания основного времени Лено явно ошибся, пытаясь сыграть на выходе при розыгрыше углового. Благодаря этому Магальяэсу предоставилась возможность поразить опустевшие ворота и исправиться за свою ошибку — 2:1.



Эта победа еще могла уплыть от "Арсенала", но Рамсдейл отразил мощный удар вышедшего на замену у "дачников" Натаниэля Чалобы.



Гол Митровича случился совершенно против течения матча и стал плодом индивидуальной ошибки. Однако "Арсенал" с честью вышел из затруднительного положения и продлил свою 100-процентную серию.



"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче