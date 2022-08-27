"Арсенал" одержал волевую победу над "Фулхэмом" и остался во главе Премьер-Лиги
"Арсенал" остался единоличным лидером Премьер-Лиги благодаря волевой победе 2:1 над "Фулхэмом".
Главный тренер "канониров" Микель Артета освежил стартовый состав своей команды с помощью Кирана Тирни и Мохамеда Эльнени, которые заменили Александра Зинченко и Томаса Партея.
У "дачников" Джей Стэнсфилд уступил место в старте Неескенсу Кебано.
В первом тайме "Арсенал" имел подавляющее преимущество по владению мячом, но наиграл лишь на одно попадание в створ. Это Букайо Сака на 33-й минуте не смог пробить бывшего одноклубника Бернда Лено.
Остальные удары хозяев получились неточными. Впрочем, у "дачников" дела с атаками обстояли еще хуже — Аарон Рамсдейл находился без работы.
С началом второго тайма пошла более открытая игра, но хозяева оба своих момента не использовали — Лено отразил удары Мартина Эдегора и Габриэля Жезуса.
А вот "Фулхэм" свой первый в матче шанс использовал. На 56-й минуте Александар Митрович обокрал зазевавшегося в своей штрафной Габриэля Магальяэса и хладнокровно поразил ворота — 0:1.
"Арсенал" пошел большими силами отыгрываться и достаточно легко сравнял счет. На 64-й минуте Сака протащил мяч вперед, отдал на подступы к штрафной Эдегору, а тот с помощью рикошета застал Лено врасплох — 1:1.
Спустя всего две минуты "дачники" едва снова не вышли вперед, но Рамсдейл остановил удар Митровича головой после углового, а Бен Уайт самоотверженно заблокировал добивание Бобби Декордова-Рида.
И все-таки "Арсеналу" победа была явно нужнее. В концовке хозяева подвергли своего соперника серьезному давлению, но Лено со своими защитниками держались.
А вот за пять минут до окончания основного времени Лено явно ошибся, пытаясь сыграть на выходе при розыгрыше углового. Благодаря этому Магальяэсу предоставилась возможность поразить опустевшие ворота и исправиться за свою ошибку — 2:1.
Эта победа еще могла уплыть от "Арсенала", но Рамсдейл отразил мощный удар вышедшего на замену у "дачников" Натаниэля Чалобы.
Гол Митровича случился совершенно против течения матча и стал плодом индивидуальной ошибки. Однако "Арсенал" с честью вышел из затруднительного положения и продлил свою 100-процентную серию.
"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче
27.08.2022 21:30
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Последние комментарии:
Люблю сещерку!
(ответить)
Ну давайте, подтвердите уже фофана, оформите еще 1 топарику в атаку и закрывайте аплку.
(ответить)
С поообеедойййй
Как жизнь фауна??
(ответить)
27.08.2022 22:19 #
sausage
Суперталант - это Месси, Рон, Мбаппе, Холланд, ну и ещё кое-кто. А Фоден один сезон пока провел на уровне, сейчас так себе. Его Пеп окрестил суперталантом, как и ещё многих своих игроков. Но это ничего не значит. Я никакого 'супер" в его таланте не вижу.
Источник: http://fapl.ru/posts/95200/?c=1#c7627802
Для справки, этот не суперталант, сейчас входит в пятёрку самых дорогих игроков мира.
(ответить)
Сосаге, такой сосаге.
(ответить)
Чемпионство Ромы. Моур слишком гениален, чтобы это было неправдой. Верим в жозе!
(ответить)
Проголосуй, если натурал
https://vc.ru/u/434872-fedor-han/487091-srach-v-internete?comments
(ответить)
https://bzh.life/wp-content/uploads/2022/08/1-8.jpg
Красиво.
(ответить)
Повторю ещё раз: МС команды, где впервые после Гвардиоловской Барсы, на каждой позиции играет человек, который может претендовать на звание лучшего игрока мира. Это не контрица. Чемп можно заканчивать.
Я даже не удивлюсь, если с таким составом они даже с бездарем Гвардиолой смогут таки выиграть ЛЧ, как тогда Барса.
(ответить)
Жозе вытащил ничью!!!! Император
(ответить)
После 9:0 в результатах так и понял что валижол будет, оно так и вышло, хотя дачники всегда были для нас проходной командой.
(ответить)
Арсенал - убийца середняков. На очереди Вилла и МЮ.
(ответить)
на тонкого сyчары вырвали. как играть на 4 фронта таким темпом как сегодня я хз. просто храни.
P.S. люблю похейтить свою тиму, но в душе конечно же хочу чтобы опровергли мои слова. сyчары.
(ответить)
Чемпик можно в августе заканчивать
(ответить)
Посмотрим как с Фулэмом пенсы, шитюганы, манкунианцы сыграют. Эти рафнеки хорошо прессуют. Лучше Лидса
(ответить)
С победой братья
не ожидал такой игры в защите от Фулхэма
(ответить)
нато гавно кек!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
Ого, Митрович в АПЛ разыгрался. МЮ не спи, всяко лучше Арнаутовича.
(ответить)
Красно-белая машина!
(ответить)
easports
20:00
вангую что в этом сезоне Пуль и Сити просядут конкретно. Свежие тренера должны стрельнуть. Тен Хаг, Конте или Артета.
20:50
что я и имел ввиду. потратить хуеву тучу сил, ниxуя не забить и пропустить. старый добрый Арсенал. зато Лено отдали за 8 лямов который топ и всегда им был и на замену Парти не взяли никого, бегает Эль-Нени, ни рыба ни мясо.
молодняк уже растерян, Сака тупят с Жезусом на пару. Рэмсдейл днина as usual.
(ответить)
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