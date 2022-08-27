Клопп не хотел унижать "Борнмут"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не хотел унижать "Борнмут".

Набрав только два очка в трех первых матчах Премьер-Лиги, включая поражение от "Манчестер Юнайтед", в субботу "Ливерпуль" отвел душу на "Борнмуте".



"Красные" утюжили новичка Премьер-Лиги от начала и до конца матча, одержав победу 9:0, и после финального свистка Клопп объяснил такую ненасытность своей команды.



"Это очень хорошо. Мы хотели показать реакцию, быть собой, вновь стать лучшей версий себя. Мы играли определенным образом и забили удивительные голы. Исход был предрешен, но мы продолжали забивать голы.



"Мы хотели продолжать — но не для того, чтобы унизить "Борнмут", потому что мы не можем уважать их еще больше. Это требовалось для того, чтобы подвергать соперника давлению".



"Я смог выпустить молодых парней, они это заслужили. Харви (Эллиотт) — особенный игрок, он забил удивительный гол. Практически все было идеально", — цитирует Клоппа Daily Mirror.