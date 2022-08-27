Гвардиола: "Для такого рода матчей мы и приглашали Холанда"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что с появлением Эрлинга Холанда арсенал атак его команды расширился.

Проиграв первый тайм "Кристал Пэлас" со счетом 0:2, после перерыва "Сити" был вынужден устроить навал. К счастью для "горожан", наличие таранного форварда в лице Холанда помогло им перевернуть игру.



В итоге "Сити" победил 4:2, а Холанд сделал хет-трик. После финального свистка Гвардиола отметил, что это был идеальный матч для норвежского бомбардира.



"Определенно, для такого рода матчей мы его и приглашали. Мы не делали ничего особенного для него по сравнению с тем, что было прежде. Для него важно забивать голы. Он обладает чутьем на голы. В случае с третьим голом он показал свою силу, а затем отправил мяч в сетку".



"Пространство, которое у тебя возникает, зависит от движения защитников. Ты должен быть терпелив и совершать больше рывков. Это создает больше пространства для Эрлинга", — сообщил Гвардиола BBC.