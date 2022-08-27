"Челси" вдесятером победил "Лестер" благодаря дублю Стерлинга
Два первых гола Рахима Стерлинга за свой новый клуб обеспечили "Челси" победу вдесятером над "Лестером" со счетом 2:1.
Дисквалифицированного Калиду Кулибали в центре обороны "синих" заменил Трево Чалоба. Выздоровевший Матео Ковачич расположился среди запасных.
Свой шанс в стартовом составе "лис" относительно предыдущего матча получили Юри Тилеманс, Деннис Прат и Бубакари Сумаре.
В начале матча "Челси" безраздельно владел мячом, а особенно у хозяев выделялся Рубен Лофтус-Чик, который сперва не смог пробить голкипера Данни Уорда в упор, а затем заработал пенальти. Однако система VAR отменила 11-метровый, обнаружив офсайд у Кая Хаверца.
На 28-й минуте игра изменилась, потому что Конор Галлахер, прерывая контратаку соперника, получил вторую желтую карточку и оставил "синих" вдесятером.
С преимуществом в одного игрока "Лестеру" дышалось гораздо свободнее. Гости принялись атаковать и однажды даже затолкали мяч в ворота, но гол не был засчитан из-за нападения на голкипера.
Тем не менее, даже вдесятером, "Челси" мог открыть счет. Такой шанс имел Рис Джеймс, но его удар с острого угла пришелся в штангу.
В самом начале второго тайма Стерлинг при помощи рикошета от Даниэля Амарти поразил "девятку" ворот Уорда с подступов к штрафной площади — 1:0.
Вскоре Стерлинг был близок к своему второму голу за свой новый клуб, однако Уорд ногой перевел удар Рахима в штангу.
На 63-й минуте Стерлинг все-таки оформил дубль. Рахим подставил ногу перед пустыми воротами после отличного прострела Джеймса — 2:0.
Однако "Лестер" хоронить было рано. Спустя три минуты Харви Барнс сыграл в стенку с Джейми Варди, ворвался в штрафную по левому краю и поразил ближний угол ворот — 2:1.
Заключительные 20 минут вышли чрезвычайно тяжелыми для хозяев. Гости дважды могли забить, а Айозе Перес попал в перекладину, однако счет уже не изменился.
Удаление Галлахера, конечно, поломало игру "Челси", однако на морально-волевых "синие" смогли добыть положительный результат.
"Челси" — "Лестер". Отчет о матче
27.08.2022 19:10
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Последние комментарии:
ТИАГО СИЛВА
Чалобыч это вообще трешак лютый. 1 удачное действие на минимум 3 провальных. Не уровень вообще, ноль таланта.
В остальном норм, в 10-ом очень важная победа
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Главнвй герой голубых в ЛЧ теперь будет тащить Челсецо
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Рахимчик - КОРОЛЬ!!!
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лестер явно посильней кристала и борнмута,но с такой игрой челси чемпиоства не видать.видимо опять ливер и сити будут разыгрывать его
(ответить)
Всех с победой. Кова вернулся и это радует.
(ответить)
И М П Е Р А Т О Р Ы
(ответить)
Тиаго Силва в очередной раз доказал свою нереальную топовость, по сути на его горбу вытащили мертвый матч. Спасибо, ИМПЕРАТОР!
Матч вопреки, а не благодаря. Играем без основного заща и полузаща, в 10-ом с середины первого тайма. Везение в этом матче благоволило. Надеюсь, это станет хорошим импульсом, в силу возвращения Ковы, Кулибали, покупки Фофана и надеюсь еще 1-2 топариков в атаку. А там и Канте подтянется и все на круги свое вернется.
ИМПЕРАТОРЫ БУДУТ НА ТРОНЕ! ТИАГО СИЛВА УЖЕ НА ТРОНЕ
(ответить)
Боже храни привокзальных бомжей . Еслиб у мента сегодня был выходной,то он бы топил за нас перед матчем и просрали бы разгромно. Андрей Паскалов главный герой матча, спасибо что затащил своим отсутствием.
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чемпионский отскок от императоров, имея удаление в середине первого тайма и играя с чалобой в основе вместо кулибали, оруууу. Но это скорее говорит о том, какое же дерьмище лестер щас...
а теперь по игре...не смотря на то что отскочили люто и стерлядь красиво сделал, а мог и хет-трик делать, если бы в штангу не уе6ал...защита мрачно, как и полузащита.
Если вспомнить как челси уверенно в 10-ом на энфилде оборонял 1-1, и как уныло тут просто отбивались и по факту чудом отскочив....ну тут либо просто исполнители на поле не те, либо пенсы просто щас в мего донной форме.
но такая победа это зае6ись, моральный импульс должна дать! ФОФАНА НА ТРОНЕ
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