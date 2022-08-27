"Челси" вдесятером победил "Лестер" благодаря дублю Стерлинга

Два первых гола Рахима Стерлинга за свой новый клуб обеспечили "Челси" победу вдесятером над "Лестером" со счетом 2:1.

Дисквалифицированного Калиду Кулибали в центре обороны "синих" заменил Трево Чалоба. Выздоровевший Матео Ковачич расположился среди запасных.



Свой шанс в стартовом составе "лис" относительно предыдущего матча получили Юри Тилеманс, Деннис Прат и Бубакари Сумаре.



В начале матча "Челси" безраздельно владел мячом, а особенно у хозяев выделялся Рубен Лофтус-Чик, который сперва не смог пробить голкипера Данни Уорда в упор, а затем заработал пенальти. Однако система VAR отменила 11-метровый, обнаружив офсайд у Кая Хаверца.



На 28-й минуте игра изменилась, потому что Конор Галлахер, прерывая контратаку соперника, получил вторую желтую карточку и оставил "синих" вдесятером.



С преимуществом в одного игрока "Лестеру" дышалось гораздо свободнее. Гости принялись атаковать и однажды даже затолкали мяч в ворота, но гол не был засчитан из-за нападения на голкипера.



Тем не менее, даже вдесятером, "Челси" мог открыть счет. Такой шанс имел Рис Джеймс, но его удар с острого угла пришелся в штангу.



В самом начале второго тайма Стерлинг при помощи рикошета от Даниэля Амарти поразил "девятку" ворот Уорда с подступов к штрафной площади — 1:0.



Вскоре Стерлинг был близок к своему второму голу за свой новый клуб, однако Уорд ногой перевел удар Рахима в штангу.



На 63-й минуте Стерлинг все-таки оформил дубль. Рахим подставил ногу перед пустыми воротами после отличного прострела Джеймса — 2:0.



Однако "Лестер" хоронить было рано. Спустя три минуты Харви Барнс сыграл в стенку с Джейми Варди, ворвался в штрафную по левому краю и поразил ближний угол ворот — 2:1.



Заключительные 20 минут вышли чрезвычайно тяжелыми для хозяев. Гости дважды могли забить, а Айозе Перес попал в перекладину, однако счет уже не изменился.



Удаление Галлахера, конечно, поломало игру "Челси", однако на морально-волевых "синие" смогли добыть положительный результат.



"Челси" — "Лестер". Отчет о матче