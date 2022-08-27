"Сити" одержал волевую победу над "Пэлас" благодаря хет-трику Холанда

Хет-трик Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" совершить камбэк против "Кристал Пэлас" и одержать победу 4:2.

В стартовый состав "горожан" вернулись Рубен Диаш и Рияд Махрез, заменив Натана Аке и Илкая Гюндогана.



У "орлов" лишь Натаниэль Клайн поменял в старте Уилфрида Заху, который даже не попал в запас.



Матч на "Этихад" начался с быстрого гола в исполнении гостей. Эберечи Эзе навесил со штрафного в гущу игроков, где мяч отскочил от колена Джона Стоунса прямо в ворота — 0:1.



Пропустив, "Сити" перешел к активным атакующим действиям, однако "Пэлас" не поддался давлению, а на 21-й минуте еще раз показал свое мастерство исполнения стандартов. Это Йоаким Андерсен пробил головой из центра штрафной после подачи Эзе углового — 0:2.



В первом тайме "горожане" не нанесли ни одного удара в створ, зато на 53-й минуте дело сдвинулось с мертвой точки. Взяв инициативу на себя, Бернарду Силва вошел в штрафную с правого фланга, сместился мимо защитников и при помощи рикошета от Джеффри Шлюппа поразил ближний угол ворот — 1:2.



А уже на 62-й минуте счет стал равным. Подхватив мяч в штрафной, Фил Фоден набросил снаряд к линии вратарской, откуда Эрлинг Холанд нанес удар головой — 2:2.



Теперь уже хозяева почуяли запах крови и на 70-й минуте добили раненого соперника. Розыгрыш углового через пас низом завершился ударом Стоунса из центра штрафной, а Холанд на дальней штанге подправил мяч в ворота — 3:2.



На 81-й минуте интрига была окончательно похоронена. Получив передачу от Илкая Гюндогана, мощный Холанд прорвался меж двух защитников и поразил ворота — 4:2.



"Сити" провел два совершенно разных тайма. К счастью для "горожан", теперь у них есть таранный форвард, готовый становиться наконечником атак.



"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче