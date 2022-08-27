"Сити" одержал волевую победу над "Пэлас" благодаря хет-трику Холанда

Эрлинг Холанд Хет-трик Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" совершить камбэк против "Кристал Пэлас" и одержать победу 4:2.

В стартовый состав "горожан" вернулись Рубен Диаш и Рияд Махрез, заменив Натана Аке и Илкая Гюндогана.

У "орлов" лишь Натаниэль Клайн поменял в старте Уилфрида Заху, который даже не попал в запас.

Матч на "Этихад" начался с быстрого гола в исполнении гостей. Эберечи Эзе навесил со штрафного в гущу игроков, где мяч отскочил от колена Джона Стоунса прямо в ворота — 0:1.

Пропустив, "Сити" перешел к активным атакующим действиям, однако "Пэлас" не поддался давлению, а на 21-й минуте еще раз показал свое мастерство исполнения стандартов. Это Йоаким Андерсен пробил головой из центра штрафной после подачи Эзе углового — 0:2.

В первом тайме "горожане" не нанесли ни одного удара в створ, зато на 53-й минуте дело сдвинулось с мертвой точки. Взяв инициативу на себя, Бернарду Силва вошел в штрафную с правого фланга, сместился мимо защитников и при помощи рикошета от Джеффри Шлюппа поразил ближний угол ворот — 1:2.

А уже на 62-й минуте счет стал равным. Подхватив мяч в штрафной, Фил Фоден набросил снаряд к линии вратарской, откуда Эрлинг Холанд нанес удар головой — 2:2.

Теперь уже хозяева почуяли запах крови и на 70-й минуте добили раненого соперника. Розыгрыш углового через пас низом завершился ударом Стоунса из центра штрафной, а Холанд на дальней штанге подправил мяч в ворота — 3:2.

На 81-й минуте интрига была окончательно похоронена. Получив передачу от Илкая Гюндогана, мощный Холанд прорвался меж двух защитников и поразил ворота — 4:2.

"Сити" провел два совершенно разных тайма. К счастью для "горожан", теперь у них есть таранный форвард, готовый становиться наконечником атак.

"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. mc-od 27.08.2022 19:20 # mc-od
    На классе, без суеты, методично... Кароч, по-чемпионски!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)

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  2. kojan 27.08.2022 19:19 # kojan
    Сити купили МОНСТРА!!!

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  3. kukuruzzo 27.08.2022 19:15 # kukuruzzo
    https://pa1.narvii.com/6765/ee1aed6fe8debd3a9828fb14359f63e64e8b7ccd_00.gif

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  4. bangladesh 27.08.2022 19:11 # bangladesh
    кста, а че не на главной?? пись пись на ебла всем бензоколоночным

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  5. bangladesh 27.08.2022 19:09 # bangladesh
    это договорной матч сто проц. виера этих выскочек держит на коротком поводке нон стоп, в перерыве полюбому зашли ванючие учкудуки и занесли миллион долларов

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  6. lexa-arsenal 27.08.2022 19:09 # lexa-arsenal
    И тут сити опустили

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  7. englandonelove 27.08.2022 19:08 # englandonelove
    КОРОЛИ!!! Бля как же я ахуенно залетел на второй тайм

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  8. felix-the-cat 27.08.2022 19:08 # felix-the-cat
    Бля орууу даже тут жопу колбасы нюхают ухахах потому что никому неинтересны ахахах

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  9. b84 27.08.2022 19:08 # b84
    смотрите топовый трансфер в деле +3 очка

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  10. skychnie-oboi 27.08.2022 19:07 # skychnie-oboi
    Договорняк с Шейхами.Забивать такое в метре от ворот позор.

    Камб$k

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  11. thegodfather 27.08.2022 19:07 # thegodfather
    холланд голевая машина, сомнений нету и быть не должно. Но я остаюсь при своем, в целом картина игры ман сити стала скуднее. С жезусом, ранним агуэро это был другой сити.
    Холланд клепал, клепает, и будет клепать аки РОН, но вцелом игра Сити стала унылее, имхо

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  12. mancityman 27.08.2022 19:07 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  13. true-manc 27.08.2022 19:07 # true-manc
    "Так играют чемпионы, так играют КОРОЛИ" (с) mancityman

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  14. true-manc 27.08.2022 19:06 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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