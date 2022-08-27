"Сити" одержал волевую победу над "Пэлас" благодаря хет-трику Холанда
Хет-трик Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" совершить камбэк против "Кристал Пэлас" и одержать победу 4:2.
В стартовый состав "горожан" вернулись Рубен Диаш и Рияд Махрез, заменив Натана Аке и Илкая Гюндогана.
У "орлов" лишь Натаниэль Клайн поменял в старте Уилфрида Заху, который даже не попал в запас.
Матч на "Этихад" начался с быстрого гола в исполнении гостей. Эберечи Эзе навесил со штрафного в гущу игроков, где мяч отскочил от колена Джона Стоунса прямо в ворота — 0:1.
Пропустив, "Сити" перешел к активным атакующим действиям, однако "Пэлас" не поддался давлению, а на 21-й минуте еще раз показал свое мастерство исполнения стандартов. Это Йоаким Андерсен пробил головой из центра штрафной после подачи Эзе углового — 0:2.
В первом тайме "горожане" не нанесли ни одного удара в створ, зато на 53-й минуте дело сдвинулось с мертвой точки. Взяв инициативу на себя, Бернарду Силва вошел в штрафную с правого фланга, сместился мимо защитников и при помощи рикошета от Джеффри Шлюппа поразил ближний угол ворот — 1:2.
А уже на 62-й минуте счет стал равным. Подхватив мяч в штрафной, Фил Фоден набросил снаряд к линии вратарской, откуда Эрлинг Холанд нанес удар головой — 2:2.
Теперь уже хозяева почуяли запах крови и на 70-й минуте добили раненого соперника. Розыгрыш углового через пас низом завершился ударом Стоунса из центра штрафной, а Холанд на дальней штанге подправил мяч в ворота — 3:2.
На 81-й минуте интрига была окончательно похоронена. Получив передачу от Илкая Гюндогана, мощный Холанд прорвался меж двух защитников и поразил ворота — 4:2.
"Сити" провел два совершенно разных тайма. К счастью для "горожан", теперь у них есть таранный форвард, готовый становиться наконечником атак.
"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
27.08.2022 19:00
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На классе, без суеты, методично... Кароч, по-чемпионски!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)
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Сити купили МОНСТРА!!!
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кста, а че не на главной?? пись пись на ебла всем бензоколоночным
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это договорной матч сто проц. виера этих выскочек держит на коротком поводке нон стоп, в перерыве полюбому зашли ванючие учкудуки и занесли миллион долларов
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И тут сити опустили
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КОРОЛИ!!! Бля как же я ахуенно залетел на второй тайм
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Бля орууу даже тут жопу колбасы нюхают ухахах потому что никому неинтересны ахахах
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смотрите топовый трансфер в деле +3 очка
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Договорняк с Шейхами.Забивать такое в метре от ворот позор.
Камб$k
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холланд голевая машина, сомнений нету и быть не должно. Но я остаюсь при своем, в целом картина игры ман сити стала скуднее. С жезусом, ранним агуэро это был другой сити.
Холланд клепал, клепает, и будет клепать аки РОН, но вцелом игра Сити стала унылее, имхо
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КОРОЛИ!!!
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"Так играют чемпионы, так играют КОРОЛИ" (с) mancityman
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КОРОЛИ!!!
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