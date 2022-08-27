"Ливерпуль" забил девять безответных голов "Борнмуту"

"Ливерпуль" отреагировал на поражение от "Манчестер Юнайтед", просто уничтожив "Борнмут" — 9:0.

В стартовый состав "красных" по сравнению с выездом на "Олд Траффорд" вернулся Фабиньо, заменив Джеймса Милнера.



В старте у "вишенок" произошло три перестановки. Этими новыми лицами стали Льюис Кук, Райан Кристи и Джейдон Энтони.



"Ливерпулю" потребовалось менее трех минут, чтобы открыть счет. Роберто Фирмино с правого края штрафной выполнил навес к линии вратарской, где Луис Диас выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 1:0.



Прошло еще три минуты, и хозяева "Энфилда" удвоили счет. Фирмино великодушно оставил мяч Эллиотту на подступах к штрафной, а Харви нанес обводящий удар в угол ворот — 2:0.



"Ливерпуль" продолжал доминировать, и третий гол "красных" на 28-й минуте не стал сюрпризом. Не встретив сопротивления, Трент Александер-Арнольд продвинулся вперед и нанес удар с дистанции — 3:0.



На 31-й минуте отличился и Фирмино. Роберто коршуном прыгнул на мяч, отскочивший во вратарскую от игрока "Борнмута" — 4:0.



За весь первый тайм гости отметились лишь попаданием Кристи в штангу со внешней стороны.



"Ливерпуль" четырьмя голами в первом тайме не насытился. Перед уходом команд на перерыв Виргил Ван Дейк головой замкнул подачу Энди Робертсоном углового — 5:0.



Второй тайм начался с того, что защитник "вишенок" Крис Мефем превратил прострел Александер-Арнольда в автогол — 6:0.



На 62-й минуте унижение "Борнмута" продолжилось. Это Фирмино со второй попытки добил мяч в ворота после неудачно остановленного голкипером заброса во вратарскую — 7:0.



На 80-й минуте, когда игра уже успокоилась, зрителей взбодрил Фабиу Карвалью. Вышедший на замену игрок пробил с лету из пределов штрафной — 8:0.



Точку же в матче за пять минут до конца поставил Диас, откликнувшись на подачу Костасом Цимикасом углового — 9:0.



"Ливерпуль" отвел душу на "Борнмуте" после неудачного начала сезона, просто деклассировав своего соперника.



"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче