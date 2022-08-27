"Ливерпуль" забил девять безответных голов "Борнмуту"
"Ливерпуль" отреагировал на поражение от "Манчестер Юнайтед", просто уничтожив "Борнмут" — 9:0.
В стартовый состав "красных" по сравнению с выездом на "Олд Траффорд" вернулся Фабиньо, заменив Джеймса Милнера.
В старте у "вишенок" произошло три перестановки. Этими новыми лицами стали Льюис Кук, Райан Кристи и Джейдон Энтони.
"Ливерпулю" потребовалось менее трех минут, чтобы открыть счет. Роберто Фирмино с правого края штрафной выполнил навес к линии вратарской, где Луис Диас выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 1:0.
Прошло еще три минуты, и хозяева "Энфилда" удвоили счет. Фирмино великодушно оставил мяч Эллиотту на подступах к штрафной, а Харви нанес обводящий удар в угол ворот — 2:0.
"Ливерпуль" продолжал доминировать, и третий гол "красных" на 28-й минуте не стал сюрпризом. Не встретив сопротивления, Трент Александер-Арнольд продвинулся вперед и нанес удар с дистанции — 3:0.
На 31-й минуте отличился и Фирмино. Роберто коршуном прыгнул на мяч, отскочивший во вратарскую от игрока "Борнмута" — 4:0.
За весь первый тайм гости отметились лишь попаданием Кристи в штангу со внешней стороны.
"Ливерпуль" четырьмя голами в первом тайме не насытился. Перед уходом команд на перерыв Виргил Ван Дейк головой замкнул подачу Энди Робертсоном углового — 5:0.
Второй тайм начался с того, что защитник "вишенок" Крис Мефем превратил прострел Александер-Арнольда в автогол — 6:0.
На 62-й минуте унижение "Борнмута" продолжилось. Это Фирмино со второй попытки добил мяч в ворота после неудачно остановленного голкипером заброса во вратарскую — 7:0.
На 80-й минуте, когда игра уже успокоилась, зрителей взбодрил Фабиу Карвалью. Вышедший на замену игрок пробил с лету из пределов штрафной — 8:0.
Точку же в матче за пять минут до конца поставил Диас, откликнувшись на подачу Костасом Цимикасом углового — 9:0.
"Ливерпуль" отвел душу на "Борнмуте" после неудачного начала сезона, просто деклассировав своего соперника.
"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче
27.08.2022 18:55
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Последние комментарии:
Главное управление разведки (ГУР) Украины доложило самостийному офису президента, что в ближайшие 20 дней военные части в Авдеевке могут попасть в окружение. Если это случится, то порядка трех тысяч «захисников незалежностi» вместе с батареей гаубиц М777 и с прочим натовским «железом», окажутся в котле и, скорее всего, там и демилитаризируется.
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Тьяго Силва сделал наибольшее количество отборов (4) и проиграл всего одну дуэль (9/10) против «Лестера».
[London Is Blue]
Эталон центрального защитника. Как же я рад,что он с нами.
(ответить)
"Максимум шесть недель" - пять недель назад Зеленский обозначил срок окончания #конфликта
На Украине все эти заявления уже назвали (советник главы ОП Подоляк) частью информационной кампании, однако первоочередной жертвой этой пропагандистской акции стали сами украинские военнослужащие и их родственники, которые тогда еще верили президенту.
Что ж, ждем неделю.
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Xyй хрустит ((
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А чо халанг не на главной?
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Даже Михажле поепать на обоссаную канистру... Дежурная победа, а сколько вони)))
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Влаховик мразь
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когда там лч начинается, апл всего лишь после четырех туров наскучила, чемпионат выскочек и дровосеков
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Пихайло в шоке, что скузня, шедшая на 16 месте, обыграла своих конкурентов по турнирной таблице, да еще и с таким крупным счетом. Понятное дело, что дежурная победа и очередной героический камбек КОРОЛЕЙ меркнет на фоне сверхвезения заглотулек, поэтому бордель на главной
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Посмотрел последние 15 минут Челси-Лестер. Как же мёртвый Лестер этих днищ в штрафную вжал) Прям как скаузеры в позапрошлом туре вжали КП. Разница лишь в том, что Ливерпуль в меньшенстве Орлов бомбил и счёт сравнял, а пенсы еле-еле продержались. Немощи.
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27.08.2022 17:21 #
jirrort
Сити топ-клуб
Источник: http://fapl.ru/posts/95192/?c=1#c7627518
Источник: http://fapl.ru/posts/95195/?c=1#c7627646
Вот так выглядит подстилка #2
(ответить)
27.08.2022 19:12 #
chelsea88
Топари е6ать. Вот уж покуражились
Источник: http://fapl.ru/posts/95195/?c=1
Вот так выглядит подстилка
(ответить)
Норм так адепты обоссаной хуеты, горят на самый титулованный клуб Англии и его 9 голов Борнмуту))))
(ответить)
Мощный ответ своим критикам
Источник: http://fapl.ru/posts/95195/?c=1
Борнмут
(ответить)
Мешков и Пепа с ахуенным камбеком!
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Подзалюпаль наши верные жопанюхи
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Заверните императорам вместе с фофаной и тилеманса
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Миха ставит Сити на главную после победы в чемпионате. ещё каких-то 30 с лишним туром потерпите, полторашки))
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и еще...не забудьте притопить сегодня за Жозе. Верьте в ЖОЗЕ, любите ЖОЗЕ!
Ждем кубок чемпионов ИТАЛИИ В РИМЕ!
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То что Брайтон Поттера заебись было понятно ещё 3 сезона назад , вы че только сейчас проснулись ?)
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