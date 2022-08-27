"Ливерпуль" забил девять безответных голов "Борнмуту"

Роберто Фирмино "Ливерпуль" отреагировал на поражение от "Манчестер Юнайтед", просто уничтожив "Борнмут" — 9:0.

В стартовый состав "красных" по сравнению с выездом на "Олд Траффорд" вернулся Фабиньо, заменив Джеймса Милнера.

В старте у "вишенок" произошло три перестановки. Этими новыми лицами стали Льюис Кук, Райан Кристи и Джейдон Энтони.

"Ливерпулю" потребовалось менее трех минут, чтобы открыть счет. Роберто Фирмино с правого края штрафной выполнил навес к линии вратарской, где Луис Диас выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 1:0.

Прошло еще три минуты, и хозяева "Энфилда" удвоили счет. Фирмино великодушно оставил мяч Эллиотту на подступах к штрафной, а Харви нанес обводящий удар в угол ворот — 2:0.

"Ливерпуль" продолжал доминировать, и третий гол "красных" на 28-й минуте не стал сюрпризом. Не встретив сопротивления, Трент Александер-Арнольд продвинулся вперед и нанес удар с дистанции — 3:0.

На 31-й минуте отличился и Фирмино. Роберто коршуном прыгнул на мяч, отскочивший во вратарскую от игрока "Борнмута" — 4:0.

За весь первый тайм гости отметились лишь попаданием Кристи в штангу со внешней стороны.

"Ливерпуль" четырьмя голами в первом тайме не насытился. Перед уходом команд на перерыв Виргил Ван Дейк головой замкнул подачу Энди Робертсоном углового — 5:0.

Второй тайм начался с того, что защитник "вишенок" Крис Мефем превратил прострел Александер-Арнольда в автогол — 6:0.

На 62-й минуте унижение "Борнмута" продолжилось. Это Фирмино со второй попытки добил мяч в ворота после неудачно остановленного голкипером заброса во вратарскую — 7:0.

На 80-й минуте, когда игра уже успокоилась, зрителей взбодрил Фабиу Карвалью. Вышедший на замену игрок пробил с лету из пределов штрафной — 8:0.

Точку же в матче за пять минут до конца поставил Диас, откликнувшись на подачу Костасом Цимикасом углового — 9:0.

"Ливерпуль" отвел душу на "Борнмуте" после неудачного начала сезона, просто деклассировав своего соперника.

"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2022 18:55

Количество просмотров Просмотров: 2735

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. deman82 27.08.2022 19:47 # deman82
    Главное управление разведки (ГУР) Украины доложило самостийному офису президента, что в ближайшие 20 дней военные части в Авдеевке могут попасть в окружение. Если это случится, то порядка трех тысяч «захисников незалежностi» вместе с батареей гаубиц М777 и с прочим натовским «железом», окажутся в котле и, скорее всего, там и демилитаризируется.

    (ответить)

  2. jirrort 27.08.2022 19:46 # jirrort
    Тьяго Силва сделал наибольшее количество отборов (4) и проиграл всего одну дуэль (9/10) против «Лестера».

    [London Is Blue]


    Эталон центрального защитника. Как же я рад,что он с нами.

    (ответить)

  3. hunter022 27.08.2022 19:45 # hunter022
    "Максимум шесть недель" - пять недель назад Зеленский обозначил срок окончания #конфликта

    На Украине все эти заявления уже назвали (советник главы ОП Подоляк) частью информационной кампании, однако первоочередной жертвой этой пропагандистской акции стали сами украинские военнослужащие и их родственники, которые тогда еще верили президенту.

    Что ж, ждем неделю.

    (ответить)

  4. mancityman 27.08.2022 19:44 # mancityman
    Xyй хрустит ((

    (ответить)

  5. liverpo0ol 27.08.2022 19:36 # liverpo0ol
    А чо халанг не на главной?

    (ответить)

  6. bushwacka 27.08.2022 19:34 # bushwacka
    Даже Михажле поепать на обоссаную канистру... Дежурная победа, а сколько вони)))

    (ответить)

  7. jirrort 27.08.2022 19:33 # jirrort
    Влаховик мразь

    (ответить)

  8. bangladesh 27.08.2022 19:31 # bangladesh
    когда там лч начинается, апл всего лишь после четырех туров наскучила, чемпионат выскочек и дровосеков

    (ответить)

  9. true-manc 27.08.2022 19:31 # true-manc
    Пихайло в шоке, что скузня, шедшая на 16 месте, обыграла своих конкурентов по турнирной таблице, да еще и с таким крупным счетом. Понятное дело, что дежурная победа и очередной героический камбек КОРОЛЕЙ меркнет на фоне сверхвезения заглотулек, поэтому бордель на главной

    (ответить)

  10. sausage 27.08.2022 19:28 # sausage
    Посмотрел последние 15 минут Челси-Лестер. Как же мёртвый Лестер этих днищ в штрафную вжал) Прям как скаузеры в позапрошлом туре вжали КП. Разница лишь в том, что Ливерпуль в меньшенстве Орлов бомбил и счёт сравнял, а пенсы еле-еле продержались. Немощи.

    (ответить)

  11. lexa-arsenal 27.08.2022 19:28 # lexa-arsenal
    27.08.2022 17:21 #
    jirrort

    Сити топ-клуб

    Источник: http://fapl.ru/posts/95192/?c=1#c7627518

    Источник: http://fapl.ru/posts/95195/?c=1#c7627646

    Вот так выглядит подстилка #2

    (ответить)

  12. lexa-arsenal 27.08.2022 19:27 # lexa-arsenal
    27.08.2022 19:12 #
    chelsea88

    Топари е6ать. Вот уж покуражились

    Источник: http://fapl.ru/posts/95195/?c=1

    Вот так выглядит подстилка

    (ответить)

  13. bushwacka 27.08.2022 19:22 # bushwacka
    Норм так адепты обоссаной хуеты, горят на самый титулованный клуб Англии и его 9 голов Борнмуту))))

    (ответить)

  14. lexa-arsenal 27.08.2022 19:22 # lexa-arsenal
    Мощный ответ своим критикам

    Источник: http://fapl.ru/posts/95195/?c=1

    Борнмут

    (ответить)

  15. takernotagiver 27.08.2022 19:21 # takernotagiver
    Мешков и Пепа с ахуенным камбеком!

    (ответить)

  16. meshuggah 27.08.2022 19:19 # meshuggah
    Подзалюпаль наши верные жопанюхи

    (ответить)

  17. mata05 27.08.2022 19:17 # mata05
    Заверните императорам вместе с фофаной и тилеманса

    (ответить)

  18. ian 27.08.2022 19:15 # ian
    Миха ставит Сити на главную после победы в чемпионате. ещё каких-то 30 с лишним туром потерпите, полторашки))

    (ответить)

  19. thegodfather 27.08.2022 19:15 # thegodfather
    и еще...не забудьте притопить сегодня за Жозе. Верьте в ЖОЗЕ, любите ЖОЗЕ!
    Ждем кубок чемпионов ИТАЛИИ В РИМЕ!

    (ответить)

  20. englandonelove 27.08.2022 19:15 # englandonelove
    То что Брайтон Поттера заебись было понятно ещё 3 сезона назад , вы че только сейчас проснулись ?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: