Тен Хаг: "Мы все еще можем прибавить"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал свою команду продолжать работать над улучшением своей игры после победы над "Саутгемптоном".

Воодушевившись победой над "Ливерпулем" в прошлый уикенд, в субботу "Юнайтед" развил этот успел. Подопечные Тен Хага одолели на выезде "Саутгемптон" со счетом 0:1.



Эрик доволен наметившимся прогрессом, особенно в игре в обороне, но все равно хочет большего.



"Думаю, игроки извлекли уроки после "Брентфорда", это довольно очевидно. Мы были компактны против их длинных забросов мяча, и это хорошо. Мы довольны этим результатом".



"Мы должны соответствовать стандартам "Манчестер Юнайтед". Победы должны быть нормой, но ты все равно должен праздновать каждую победу, потому что тебе приходится сражаться ради этого. Мы извлекли свой урок после "Брентфорда".



"Мы все еще можем прибавить, но временами мы играли в очень хороший футбол. В заключительные полчаса мы играли на удержание, и я думаю, мы можем быть лучше, чем это".



"Мы не всегда прессинговали владеющего мячом, однако защитники оставались компактными и сразу вступали в дуэли. Я чувствовал себя комфортно, наблюдая за ними".



"Победа против "Ливерпуля" придала нам большую уверенность, потому что мы поняли, что можем соперничать с одной из лучших команд в мире. Но это все равно тяжелый старт сезона, и каждый должен помнить об этом", — сообщил Тен Хаг BT Sport.