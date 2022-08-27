Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон близок к переходу в "Атлетико", где ему предстоит заменить направляющегося в "Ноттингем Форест" Ренна Лоди.

Регилон еще не сыграл ни минуты в этом сезоне и, очевидно, не входит в планы главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, теперь 25-летний испанец будет выступать за "Атлетико". Арендное соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа.



В Мадриде Регилону предстоит заменить Лоди, которого ранее этим летом сватали в "Манчестер Сити", но который достался "Форест".



"Лесники" заплатят 5 миллионов евро (4.2 млн. фунтов) за сезон аренды Ренана и получат опцию выкупа 24-летнего бразильца за 30 млн. евро (25.4 млн. фунтов).