Фернандеш принес "Юнайтед" победу над "Саутгемптоном"

"Манчестер Юнайтед" одержал вторую подряд победу в Премьер-Лиге, одолев на выезде "Саутгемптон" благодаря голу Бруну Фернандеша — 0:1.

В стартовом составе "святых" произошло только одно изменение. Это Че Адамс появился впереди вместо Секу Мара.



А вот наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг изменений в старте делать не стал и выпустил тех же 11 игроков, что и против "Ливерпуля".



Начало матча вышло довольно умиротворенным. Гости чуть больше владели мячом, однако опасные моменты в игре отсутствовали.



А вот на 19-й минуте "Юнайтед" был обязан открывать счет. Энтони Эланга, Бруну Фернандеш и Кристиан Эриксен один за другим наносили удары в упор, но все они были заблокированы голкипером или защитниками.



Вскоре "Саутгемптон" ответил парочкой своих полумоментов. Этим команды и ограничились в первые 45 минут.



Зато вскоре после начала второго тайма счет был открыт. Диогу Далот с правого фланга выполнил передачу на границу штрафной, а Фернандеш пробил в касание с отскоком от газона — 0:1.



Пропущенный гол заставил хозяев активизироваться. Вскоре Скотт Мактоминей сыграл рукой в своей штрафной, но рефери не стал вмешиваться. А на 66-й минуте только Давид Де Хеа выручил гостей после удара головой в упор Джо Арибо.



В концовке "дьяволы" совсем отдали инициативу и лишь изредка отвечали контратаками, но победу удержали.



"Юнайтед" показал далеко не самый яркий футбол, но очередные три очка и первый в сезоне матч без пропущенных голов это с лихвой это перекрывают.



"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче