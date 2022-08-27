Фернандеш принес "Юнайтед" победу над "Саутгемптоном"

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" одержал вторую подряд победу в Премьер-Лиге, одолев на выезде "Саутгемптон" благодаря голу Бруну Фернандеша — 0:1.

В стартовом составе "святых" произошло только одно изменение. Это Че Адамс появился впереди вместо Секу Мара.

А вот наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг изменений в старте делать не стал и выпустил тех же 11 игроков, что и против "Ливерпуля".

Начало матча вышло довольно умиротворенным. Гости чуть больше владели мячом, однако опасные моменты в игре отсутствовали.

А вот на 19-й минуте "Юнайтед" был обязан открывать счет. Энтони Эланга, Бруну Фернандеш и Кристиан Эриксен один за другим наносили удары в упор, но все они были заблокированы голкипером или защитниками.

Вскоре "Саутгемптон" ответил парочкой своих полумоментов. Этим команды и ограничились в первые 45 минут.

Зато вскоре после начала второго тайма счет был открыт. Диогу Далот с правого фланга выполнил передачу на границу штрафной, а Фернандеш пробил в касание с отскоком от газона — 0:1.

Пропущенный гол заставил хозяев активизироваться. Вскоре Скотт Мактоминей сыграл рукой в своей штрафной, но рефери не стал вмешиваться. А на 66-й минуте только Давид Де Хеа выручил гостей после удара головой в упор Джо Арибо.

В концовке "дьяволы" совсем отдали инициативу и лишь изредка отвечали контратаками, но победу удержали.

"Юнайтед" показал далеко не самый яркий футбол, но очередные три очка и первый в сезоне матч без пропущенных голов это с лихвой это перекрывают.

"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2022 16:30

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 27.08.2022 18:10 # felix-the-cat
    Уэбб вернулся скамов опять судьи тащить начали)))

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  2. thegodfather 27.08.2022 18:09 # thegodfather
    сукааааааааа


    почему так не везет

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  3. moneycity 27.08.2022 18:08 # moneycity
    27.08.2022 17:48 #
    sausage

    Патрик - это друг Спанч Боба. Кто ему команду АПЛ доверил?

    Источник: http://fapl.ru/posts/95192/?c=1

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  4. ganinilyha 27.08.2022 18:08 # ganinilyha
    Найс после двух рук пенку не ставить. Я бы на месте святых всей командой с поля ушёл.

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  5. felix-the-cat 27.08.2022 18:08 # felix-the-cat
    Вот это гол щельсе ахаххаха
    Типичный еле затыканный с тысячу рикошетами ахахах

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  6. thegodfather 27.08.2022 18:06 # thegodfather
    а теперь смотрим автобус ахахаха ору

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  7. sausage 27.08.2022 18:05 # sausage
    Щас 3 пропустят)

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  8. thegodfather 27.08.2022 18:05 # thegodfather
    СТЕРЛЯДЬ ОРУ

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  9. hunter022 27.08.2022 18:04 # hunter022
    Повальная #мобилизация уже завтра начнется в Киеве: 241 бригаду ТРО выводят на восполнение потерь

    Мы насчитали несколько волн мобилизаций на Украине: в первую в основном шли "добровольцы", во вторую начали массово набирать жителей восточных регионов и Одессы, третья затронула Закарпатье, четвертая "расово верных" западенцев, в пятую начали забирать в большинстве регионов пожилых и больных и вот приблизилась шестая: повальный набор жителей Киева.

    Киевская бригада ТРО понесла колоссальные потери, как в Херонской и Харьковской областях, так и под Бахмутом.

    Сегодня стало известно, что 204 батальон этой бригады выведен из строя более чем на 60% (именно столько там убитых и раненых). Подразделение из Бахмута уже начали выводить в Киев, где планируют восполнить за счет местных жителей.

    Что ж, Зеленский бросает в бой последние резервы: мажоров из украинской столицы. Наверное, он думает, что ТОС "Солнцепек" разбирается в сортах мобилизованного мяса.

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  10. thegodfather 27.08.2022 18:04 # thegodfather
    вухахаха порнмут 5-0 летит в первом тайме.
    выкиньте их сразу в ЧШ, авансом, это ужас.

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  11. lexa-arsenal 27.08.2022 18:02 # lexa-arsenal
    Бля лузерпуки после голов борнмут опять из под шконарь повылазили, придётся затыкать чмошников, сайт же нормальный был без пеликанов. Для лузерпуков теперь единственный трофей это голы борнмут у и лузерпуки это прекрасно понимают

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  12. ian 27.08.2022 18:02 # ian
    Пенсы празднуют чемпионство перед сезоном.
    Канониры празднуют в ноябре - декабре.
    Пора бы привыкнуть)

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  13. cristean2 27.08.2022 18:01 # cristean2
    Нахера Галлахер выдал этот даунский мув, самое обидное что до этого был самым активным в центре поля, везде успевал, много отборов чистых...

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  14. true-manc 27.08.2022 17:59 # true-manc
    Только Борнмуты могут обыгрывать никчемные лузерпуки)))

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  15. largo-winch 27.08.2022 17:59 # largo-winch
    Кто подорвал Лексу-пососклу?? Ухахахахах
    Красиво горит мышь

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  16. felix-the-cat 27.08.2022 17:58 # felix-the-cat
    Лена сосенал перевозбудилась и погорела от правды)) ору

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  17. yamateh 27.08.2022 17:57 # yamateh
    У Челси явно кризис игровой) Жоржиньо пора на родину, ну честно уже.
    Отскакиваем люто

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  18. shakur 27.08.2022 17:57 # shakur
    Галлахер поплыл на фоне слухов о переходе в ЛФК

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  19. true-manc 27.08.2022 17:57 # true-manc
    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  20. largo-winch 27.08.2022 17:57 # largo-winch
    Поскольку Галлахер даун, Канте и Лофтус Чики травматы, а Жорж просто Жорж, то Эвертон может смело просить 200 млн у Челси за Гордона

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