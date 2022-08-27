Фернандеш принес "Юнайтед" победу над "Саутгемптоном"
"Манчестер Юнайтед" одержал вторую подряд победу в Премьер-Лиге, одолев на выезде "Саутгемптон" благодаря голу Бруну Фернандеша — 0:1.
В стартовом составе "святых" произошло только одно изменение. Это Че Адамс появился впереди вместо Секу Мара.
А вот наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг изменений в старте делать не стал и выпустил тех же 11 игроков, что и против "Ливерпуля".
Начало матча вышло довольно умиротворенным. Гости чуть больше владели мячом, однако опасные моменты в игре отсутствовали.
А вот на 19-й минуте "Юнайтед" был обязан открывать счет. Энтони Эланга, Бруну Фернандеш и Кристиан Эриксен один за другим наносили удары в упор, но все они были заблокированы голкипером или защитниками.
Вскоре "Саутгемптон" ответил парочкой своих полумоментов. Этим команды и ограничились в первые 45 минут.
Зато вскоре после начала второго тайма счет был открыт. Диогу Далот с правого фланга выполнил передачу на границу штрафной, а Фернандеш пробил в касание с отскоком от газона — 0:1.
Пропущенный гол заставил хозяев активизироваться. Вскоре Скотт Мактоминей сыграл рукой в своей штрафной, но рефери не стал вмешиваться. А на 66-й минуте только Давид Де Хеа выручил гостей после удара головой в упор Джо Арибо.
В концовке "дьяволы" совсем отдали инициативу и лишь изредка отвечали контратаками, но победу удержали.
"Юнайтед" показал далеко не самый яркий футбол, но очередные три очка и первый в сезоне матч без пропущенных голов это с лихвой это перекрывают.
"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
27.08.2022 16:30
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Последние комментарии:
Уэбб вернулся скамов опять судьи тащить начали)))
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сукааааааааа
почему так не везет
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27.08.2022 17:48 #
sausage
Патрик - это друг Спанч Боба. Кто ему команду АПЛ доверил?
Источник: http://fapl.ru/posts/95192/?c=1
(ответить)
Найс после двух рук пенку не ставить. Я бы на месте святых всей командой с поля ушёл.
(ответить)
Вот это гол щельсе ахаххаха
Типичный еле затыканный с тысячу рикошетами ахахах
(ответить)
а теперь смотрим автобус ахахаха ору
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Щас 3 пропустят)
(ответить)
СТЕРЛЯДЬ ОРУ
(ответить)
Повальная #мобилизация уже завтра начнется в Киеве: 241 бригаду ТРО выводят на восполнение потерь
Мы насчитали несколько волн мобилизаций на Украине: в первую в основном шли "добровольцы", во вторую начали массово набирать жителей восточных регионов и Одессы, третья затронула Закарпатье, четвертая "расово верных" западенцев, в пятую начали забирать в большинстве регионов пожилых и больных и вот приблизилась шестая: повальный набор жителей Киева.
Киевская бригада ТРО понесла колоссальные потери, как в Херонской и Харьковской областях, так и под Бахмутом.
Сегодня стало известно, что 204 батальон этой бригады выведен из строя более чем на 60% (именно столько там убитых и раненых). Подразделение из Бахмута уже начали выводить в Киев, где планируют восполнить за счет местных жителей.
Что ж, Зеленский бросает в бой последние резервы: мажоров из украинской столицы. Наверное, он думает, что ТОС "Солнцепек" разбирается в сортах мобилизованного мяса.
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вухахаха порнмут 5-0 летит в первом тайме.
выкиньте их сразу в ЧШ, авансом, это ужас.
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Бля лузерпуки после голов борнмут опять из под шконарь повылазили, придётся затыкать чмошников, сайт же нормальный был без пеликанов. Для лузерпуков теперь единственный трофей это голы борнмут у и лузерпуки это прекрасно понимают
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Пенсы празднуют чемпионство перед сезоном.
Канониры празднуют в ноябре - декабре.
Пора бы привыкнуть)
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Нахера Галлахер выдал этот даунский мув, самое обидное что до этого был самым активным в центре поля, везде успевал, много отборов чистых...
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Только Борнмуты могут обыгрывать никчемные лузерпуки)))
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Кто подорвал Лексу-пососклу?? Ухахахахах
Красиво горит мышь
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Лена сосенал перевозбудилась и погорела от правды)) ору
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У Челси явно кризис игровой) Жоржиньо пора на родину, ну честно уже.
Отскакиваем люто
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Галлахер поплыл на фоне слухов о переходе в ЛФК
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C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Поскольку Галлахер даун, Канте и Лофтус Чики травматы, а Жорж просто Жорж, то Эвертон может смело просить 200 млн у Челси за Гордона
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