Агент исключает переход Осимхена в "Юнайтед"

Агент нападающего "Наполи" Виктора Осимхена опроверг слухи о том, что его клиент может перейти в "Манчестер Юнайтед" в обмен на Криштиану Роналду.

На текущей неделе издание Sky Sports сообщило, что агент Жорже Мендеш предложил услуги Роналду "Наполи", озвучив идею обмена Криштиану на Осимхена.



Однако Роберто Календа, представляющий интересы Виктора, уверяет, что 23-летний нигериец никуда не уйдет из итальянского клуба.



"Никаких переговоров не ведется, никакого обмена не будет. Виктор Осимхен — игрок "Наполи", и он хочет играть за "Наполи" в Лиге Чемпионов, куда он вместе со своим тренером и партнерами по команде с гордостью пробился", — цитирует Календу Manchester Evening News.