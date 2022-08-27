"Вест Хэм" согласовал покупку Пакеты за 51 млн. фунтов

"Вест Хэм" согласовал приобретение полузащитника "Лиона" Лукаса Пакеты.

"Лион" отклонил два первых предложения "Вест Хэма" насчет Пакеты, однако два клуба продолжили переговоры и накануне окончательно достигли компромисса.



По информации Sky Sports, "Вест Хэм" и "Лион" сошлись на 51 миллионе фунтов, и теперь Лукас направляется в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить заключительные детали личного контракта.



Бразилец, которому сегодня исполняется 25, станет уже восьмым приобретением команды Дэвида Мойеса в это трансферное окно.



Помимо Пакеты, "Вест Хэм" также ведет переговоры с экс-вингером "Реал Сосьедад" Аднаном Янузаем и сражается за полузащитника "Брюгге" Ханса Ванакена.