Клопп: "Я был неправ"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что ошибался, когда ранее сказал об отсутствии необходимости приглашать нового полузащитника.
Когда "Ливерпуль" только столкнулся с дефицитом игроков в центре поля, Клопп заявил, что не будет выходить на трансферный рынок и собирается искать решение за счет внутренних резервов.
С тех пор кадровая ситуация только усугубилась. Теперь Юрген признает свою неправоту и готов покупать — но не кого попало.
"Конечно, наша позиция насчет приобретений изменилась".
"Знаю, мы с вами уже разговаривали об этом, когда это все началось. Я сказал, что нам не нужен полузащитник. Все вы были правы, а я был неправ. Такова ситуация".
"Но одна особенная вещь не изменилась — мы что-нибудь предпримем, если это будет правильно. Мы ищем, и если это правильный игрок, он нужен нам. Если это не правильный игрок, он нам не нужен".
"Мы не изменим свой подход, поэтому мне нечего сказать вам в данный момент. Время покажет", — цитирует Клоппа Daily Star.
27.08.2022 14:00
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Последние комментарии:
Пидарас очкастый... Нужно было 4 очка проебать, что бы понять, что нам нужен ЦПЗ.
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КНЯЗЬ
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Новость радует. С надеждой ждём усиления в ЦПЗ.
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Да неужели.. Ну хоть пытается ошибки признавать
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