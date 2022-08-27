Клопп: "Я был неправ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что ошибался, когда ранее сказал об отсутствии необходимости приглашать нового полузащитника.

Когда "Ливерпуль" только столкнулся с дефицитом игроков в центре поля, Клопп заявил, что не будет выходить на трансферный рынок и собирается искать решение за счет внутренних резервов.



С тех пор кадровая ситуация только усугубилась. Теперь Юрген признает свою неправоту и готов покупать — но не кого попало.



"Конечно, наша позиция насчет приобретений изменилась".



"Знаю, мы с вами уже разговаривали об этом, когда это все началось. Я сказал, что нам не нужен полузащитник. Все вы были правы, а я был неправ. Такова ситуация".



"Но одна особенная вещь не изменилась — мы что-нибудь предпримем, если это будет правильно. Мы ищем, и если это правильный игрок, он нужен нам. Если это не правильный игрок, он нам не нужен".



"Мы не изменим свой подход, поэтому мне нечего сказать вам в данный момент. Время покажет", — цитирует Клоппа Daily Star.