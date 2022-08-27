Клопп: "Я был неправ"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что ошибался, когда ранее сказал об отсутствии необходимости приглашать нового полузащитника.

Когда "Ливерпуль" только столкнулся с дефицитом игроков в центре поля, Клопп заявил, что не будет выходить на трансферный рынок и собирается искать решение за счет внутренних резервов.

С тех пор кадровая ситуация только усугубилась. Теперь Юрген признает свою неправоту и готов покупать — но не кого попало.

"Конечно, наша позиция насчет приобретений изменилась".

"Знаю, мы с вами уже разговаривали об этом, когда это все началось. Я сказал, что нам не нужен полузащитник. Все вы были правы, а я был неправ. Такова ситуация".

"Но одна особенная вещь не изменилась — мы что-нибудь предпримем, если это будет правильно. Мы ищем, и если это правильный игрок, он нужен нам. Если это не правильный игрок, он нам не нужен".

"Мы не изменим свой подход, поэтому мне нечего сказать вам в данный момент. Время покажет", — цитирует Клоппа Daily Star.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. dexter 27.08.2022 14:44 # dexter
    Пидарас очкастый... Нужно было 4 очка проебать, что бы понять, что нам нужен ЦПЗ.

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  2. kukuruzzo 27.08.2022 14:29 # kukuruzzo
    КНЯЗЬ

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  3. liverpool888 27.08.2022 14:26 # liverpool888
    Новость радует. С надеждой ждём усиления в ЦПЗ.

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  4. shadow-- 27.08.2022 14:03 # shadow--
    Да неужели.. Ну хоть пытается ошибки признавать

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