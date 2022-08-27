"Аякс" требует от МЮ минимум 85 млн. фунтов за Антони

"Аякс продолжает переговоры с "Манчестер Юнайтед" насчет Антони и собирается заставить "красных дьяволов" заплатить минимум 85 миллионов фунтов за бразильского вингера.

Накануне вечером стало известно, что "Аякс" отклонил свежее предложение "Юнайтед" о покупке Антони в размере 90 млн. евро (76.3 млн. фунтов).



Одновременно с этим сам Антони дал интервью трансферному гуру Фабрицио Романо, раскритиковав "Аякс" и потребовав отпустить его из Амстердама.



Как сообщает Sky Sports, "Аякс" комфортно себя чувствует в этой ситуации, несмотря на оказываемое 22-летним бразильцем давление, и пойдет на сделку только минимум за 100 млн. евро (84.8 млн. фунтов).



Чемпионы Эредивизии продали уже достаточно игроков этим летом, поэтому не нуждаются в деньгах, а времени, чтобы подыскать адекватную замену Антони, остается все меньше.



Утверждается, что в крайнем случае "Юнайтед" готов отказаться от покупки Антони, но этот момент пока не настал. Одновременно "дьяволы" присматриваются к другим атакующим игрокам, включая Пьер-Эмерика Обамеянга из "Барселоны" и Коди Гакпо из ПСВ.