Артета призвал Смит-Роу вернуть свое место в основе "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал полузащитника Эмиля Смит-Роу вернуть свое место в стартовом составе команды.

Чуть менее года назад 22-летний Смит-Роу выдал отрезок, когда он забил пять голов в восьми матчах, в качестве награды получив первый в своей карьере вызов в сборную Англии.



В последние месяцы Эмиль был ограничен в игровой практике, а в новом сезоне отметился лишь двумя поздними появлениями на замену, и Артета призывает подопечного изменить это.



"Теперь ему нужно заслужить право играть в этой команде. Для этого он должен проявлять себя и быть стабильным".



"Мы не разговаривали с ним, потому что он был травмирован. Он не провел полноценного предсезонного периода, он еще не в форме", — цитирует Артету Daily Mail.