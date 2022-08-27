Артета призвал Смит-Роу вернуть свое место в основе "Арсенала"

Эмиль Смит-Роу Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал полузащитника Эмиля Смит-Роу вернуть свое место в стартовом составе команды.

Чуть менее года назад 22-летний Смит-Роу выдал отрезок, когда он забил пять голов в восьми матчах, в качестве награды получив первый в своей карьере вызов в сборную Англии.

В последние месяцы Эмиль был ограничен в игровой практике, а в новом сезоне отметился лишь двумя поздними появлениями на замену, и Артета призывает подопечного изменить это.

"Теперь ему нужно заслужить право играть в этой команде. Для этого он должен проявлять себя и быть стабильным".

"Мы не разговаривали с ним, потому что он был травмирован. Он не провел полноценного предсезонного периода, он еще не в форме", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Смит-Роу

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2022 12:00

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