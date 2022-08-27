Роджерс не боится увольнения

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что не боится увольнения.

В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Лестер" набрал только одно очко и сейчас занимает второе с конца место в таблице.



В прессе уже появились слухи, что Роджерс может лишиться работы, если в ближайшее время результаты не улучшатся, однако Брендан спокойно на это реагирует.



"Я чувствую желание добыть хороший результат. Я не чувствую давление, эта работа сама по себе связана с давлением".



"За мои три с половиной года здесь мы тратили по 25 миллионов фунтов за сезон "чистыми", и это позволило нам сражаться за места наверху таблицы, завоевать пару трофеев и достичь европейского полуфинала".



"Будучи тренером, я надеюсь остаться столь же амбициозным. Если я не смогу, а клуб решит двигаться в другом направлении, то так тому и быть. Таков футбол, такова судьбу тренера. Я не теряю сон из-за этого", — цитирует Роджерса BBC.