Де Йонг останется в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг не приедет в Премьер-Лигу этим летом.

Де Йонг считался целью номер один "Манчестер Юнайтед" на это трансферное окно, а также Френки связывали с переходом в "Челси".



Однако Sport утверждает, что Де Йонг счастлив в "Барселоне" и не хочет никуда уходить. Ради этого Френки даже согласен на понижение своей зарплаты.



"Барселона" по-прежнему должна Де Йонгу 17 миллионов фунтов в виде невыплаченной зарплаты, однако теперь представители Френки должны сесть за стол переговоров с каталонским клубом, чтобы реструктуризировать контракт 25-летнего голландца.