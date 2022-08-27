Де Йонг останется в "Барселоне"

Френки Де Йонг Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг не приедет в Премьер-Лигу этим летом.

Де Йонг считался целью номер один "Манчестер Юнайтед" на это трансферное окно, а также Френки связывали с переходом в "Челси".

Однако Sport утверждает, что Де Йонг счастлив в "Барселоне" и не хочет никуда уходить. Ради этого Френки даже согласен на понижение своей зарплаты.

"Барселона" по-прежнему должна Де Йонгу 17 миллионов фунтов в виде невыплаченной зарплаты, однако теперь представители Френки должны сесть за стол переговоров с каталонским клубом, чтобы реструктуризировать контракт 25-летнего голландца.


Метки Барселона, Депай, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2022 10:00

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  1. slash-lfc 27.08.2022 11:13 # slash-lfc
    Опять провели хуем по ебальникам е6онутых глоров Педикси, которые все лето надрачивали на него

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