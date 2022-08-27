Де Йонг останется в "Барселоне"
Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг не приедет в Премьер-Лигу этим летом.
Де Йонг считался целью номер один "Манчестер Юнайтед" на это трансферное окно, а также Френки связывали с переходом в "Челси".
Однако Sport утверждает, что Де Йонг счастлив в "Барселоне" и не хочет никуда уходить. Ради этого Френки даже согласен на понижение своей зарплаты.
"Барселона" по-прежнему должна Де Йонгу 17 миллионов фунтов в виде невыплаченной зарплаты, однако теперь представители Френки должны сесть за стол переговоров с каталонским клубом, чтобы реструктуризировать контракт 25-летнего голландца.
27.08.2022 10:00
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