Лэмпард оценил Гордона в 100 млн. фунтов

Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард предупредил "Челси", что для приобретения нападающего Энтони Гордона может потребоваться сумма минимум в 100,000,000 фунтов.

К настоящему моменту "Челси" сделал уже несколько предложений по Гордону, но даже сумма в 60 млн. фунтов не убедила "Эвертон" отпустить 21-летнего англичанина.



И хотя за свою карьеру Гордон забил только четыре гола в Премьер-Лиге, Лэмпард считает Энтони талантом самого высокого уровня — и цена должна быть соответствующей, убежден Фрэнк.



"Мне весьма повезло поработать с рядом великолепных молодых игроков в "Дерби" и "Челси" и увидеть, как они превращаются в победителей Лиги Чемпионов и увеличивают свою стоимость до девятизначных сумм. Энтони определенно в этой корзине. Он свой парень для "Эвертона", и фанаты обожают его", — цитирует Лэмпарда The Independent.