Тен Хаг не гарантирует Магуайру возвращение в стартовый состав

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Те Хаг заявил, что статус капитана не может гарантировать защитнику Харри Магуайру место в стартовом составе.

В двух первых матчах сезона оборона "Юнайтед" во главе с Магуайром позволила соперникам забить шесть голов, поэтому Тен Хаг решился перевести Харри в запас на поединок прошлого уикенда против "Ливерпуля".



Одержанная победа 2:1 убедила Тен Хага, что он поступил правильно, и Эрик готов и дальше держать самого дорогого защитника в мире на лавке.



"Думаю, когда ты капитан, это не означает, что ты всегда играешь. Особенно когда у тебя есть Варан в составе".



"У нас есть группа лидеров, и Бруну (Фернандеш) — один из них. Бруну довольно неплохо справился с ролью капитана. Он подает пример, и он добавляет команде так много энергии с мячом и без мяча", — цитирует Тен Хага ESPN.