CAS обязал "Кардифф" заплатить "Нанту" за Салу

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал "Кардифф" выплатить "Нанту" 5.3 млн. фунтов за нападающего Эмилиано Салу.

Напомним, в январе 2019 "Кардифф" согласовал покупку Салы у "Нанта" за 15 млн. фунтов, однако Эмилиано погиб в результате крушения легкомоторного самолета по пути из Франции в Уэльс. Вскоре тело аргентинца было поднято со дна Ла-Манша, тогда как останки пилота так и не были обнаружены.



С тех пор продолжается спор между двумя клубами насчет того, должен ли "Кардифф" платить за игрока, которого так и не получил.



Этот спор дошел до CAS, чье заседание состоялась ранее в этом году. А в пятницу суд в Лозанне огласил свое решение.



Как говорится в заявлении CAS, апелляция "Кардиффа" была отклонена, и теперь клуб Чемпионшипа должен заплатить "Нанту" первый транш в размере 6 млн. евро (5.3 млн. фунтов).