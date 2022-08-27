Антони потребовал отпустить его из "Аякса"
Вингер "Аякса" Антони публично озвучил свое желание покинуть голландский клуб.
В пятницу вечером стало известно, что "Аякс" отклонил свежее предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке Антони в размере 76.3 млн. фунтов.
Одновременно с этим 22-летний бразилец дал интервью, в котором рассказал, что порывается покинуть "Аякс" с февраля.
"Я не прошу "Аякс" отпустить меня бесплатно. Я прошу "Аякс" отпустить меня за сумму, которую еще никогда не платили за игрока из Эредивизии. Я настаивал на этом с февраля, чтобы клуб мог спокойно перестроить команду".
"Я очень счастлив в Амстердаме, я выиграл трофеи с "Аяксом", завел друзей и развил свою карьеру, но теперь я настаиваю на том, то я готов и полон мотивации последовать за своей мечтой".
"Люди должны прислушаться ко мне и понять, что моя мотивация — быть счастливым. Мне нужно это, чтобы продолжать выступать на высочайшем уровне. "Аякс" всегда будет в моем сердце", — сообщил Антони в интервью трансферному гуру Фабрицио Романо.
27.08.2022 06:00
Просмотров: 538
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: