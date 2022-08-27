4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 27 августа, семью поединками стартует 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" проиграл пять из семи последних домашних матчей в Премьер-Лиге (1 победа, 1 ничья). "Манчестер Юнайтед" проиграл все семь последних выездных поединков в чемпионате, и это худшая серия такого рода для клуба с 1936 года. "Святые" не одержали ни одной победы в 12 последних встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге (7 ничьих, 5 поражений).



Защитник "Саутгемптона" Ромен Перро решил свои проблемы с пахом, но Тино Ливраменто остается в лазарете. Че Адамс стучится в стартовый состав.



За "Юнайтед" может дебютировать купленный у "Реала" полузащитник Каземиро. Виктор Линделеф и Антони Мартиаль вне игры.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция



В трех из пяти последних матчах в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" уступал в два мяча, но все три раза избегал поражения (1 победа, 2 ничьи). Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха набрал устрашающую форму, забив 11 голов в 16 последних поединка чемпионата — на один больше, чем в 41 предыдущем. "Орлы" — единственная команда, которой "горожане" не смогли забить в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



"Сити" предстоит оценить состояние Натана Аке, Калвина Филлипса и Джека Грилиша. Эмерик Лапорт восстанавливается после операции на колене.



"Пэлас" по-прежнему вынужден обходиться без Джека Батленда, Джеймса Томкинса, Натана Фергюсона и Джеймса Макартура.



ЛИВЕРПУЛЬ — БОРНМУТ 17:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" может впервые с 2012 года оформить четыре матча Премьер-Лиги без побед. В трех первых поединках этой кампании "Борнмут" нанес только 16 ударов в створ — меньше всех в дивизионе. "Красные" выиграли все шесть последних встреч с "вишенками" с общим счетом 19:1.



Лазарет "Ливерпуля" по-прежнему переполнен — здесь находятся Кувин Келлехер, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Тиаго Алькантара, Наби Кейта, Кертис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен и Диогу Жота. Дарвин Нуньес продолжает отбывать дисквалификацию.



"Борнмут" не может рассчитывать на Джо Ротуэлла, Райана Фредерикса, Джуниора Станисласа и Дэвида Брукса. Доминик Соланке на пороге возвращения в строй после травмы задней поверхности бедра.



ЧЕЛСИ — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция



"Челси" выиграл только пять из 15 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (8 ничьих, 2 поражения). У "Лестера" лишь две победы в 15 последних выездных поединках чемпионата (5 ничьих, 8 поражений). "Лисы" только раз взяли верх в 10 последних выездах к "синим" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 5 поражений).



Полузащитник "Челси" Матео Ковачи возобновил тренировки после травмы колена, но едва ли готов выйти в старте. Удаленный против "Лидса" Калиду Кулибали отбывает дисквалификацию. Нголо Канте пропустит еще минимум месяц.



Защитник Весле Фофана не сыграет за "Лестер", поскольку покидает клуб. Джеймс Мэддисон под вопросом из-за полученного на тренировке повреждения.



БРАЙТОН — ЛИДС 17:00



"Брайтон" проиграл только один из 12 последних матчей Премьер-Лиги — против "Манчестер Сити" в апреле. "Лидс" уступил лишь трижды в 13 последних поединках чемпионата — "Сити", "Челси" и "Арсеналу". В восьми выездах на "Амекс" "белые" ни разу не выиграли и шесть раз даже не смогли забить.



Стартовый состав "Брайтона" может остаться неизменным на четвертый матч Премьер-Лиг ряду.



Капитан "Лидса" Лиам Купер вернулся в строй после травмы ахилла и уж сыграл в Кубке Лиги посреди недели.



БРЕНТФОРД — ЭВЕРТОН 17:00



С февраля "Брайтон" сохранил свои ворота на замке шесть раз в Премьер-Лиге — никто другой не сделал этого больше. "Эвертон" выдал свой худший старт в высшем дивизионе с сезона 2010/11, когда не выиграл ни одного из шести первых матчей. В рамках высшего дивизиона "пчелы" еще никогда не уступали "ирискам" (4 победы, 2 ничьи).



"Брентфорд" по-прежнему вынужден обходиться без Кристоффера Айера, Итана Пиннока и Серхи Каньоса.



В лазарете "Эвертона" остаются Бен Годфри, Йерри Мина, Андре Гомеш, Андрос Таунсенд и Доминик Калверт-Левин. Том Дэвис должен решить свои проблемы с пахом.



АРСЕНАЛ — ФУЛХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" — единственная команда, пока не терявшая очки в этом сезоне Премьер-Лиги. "Фулхэм" пока ни разу не уступил в новой кампании чемпионата, но посреди недели вылетел из Кубка Лиги от аутсайдера Лиги Два "Кроули". "Канониры" еще никогда не проигрывали дома "дачникам" в 30 встречах с учетом всех соревнований (24 победы, 6 ничьих).



"Арсенал" проводил вингера Николя Пепе в аренду в "Ниццу". Травмирован только Рис Нелсон.



Полузащитник "Фулхэма" Нескенс Кебано может вернуться после травмы паха, но Харри Уилсон и Манор Соломон команде не помогут.