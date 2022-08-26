"Челси" согласовал покупку Фофана

"Челси" достиг договоренности с "Лестером" о приобретении защитника Весле Фофана.

Ранее на текущей неделе "Лестер" отклонил улучшенное предложение "Челси" по Фофана, однако сейчас в переговорах двух клубов случился прорыв.



Сообщая о достигнутом компромиссе, The Athletic не уточняет, о какого рода сумме идет речь, однако некоторые таблоиды утверждают, что это 70 миллионов фунтов плюс бонусы.



Сам Весле отчаянно хочет перейти в "Челси" и уже согласовал условия личного контракта с "синими", поэтому оставшиеся формальности будут улажены в кратчайшие сроки.



Добавим, в субботу "Лестер" играет как раз против "Челси", однако этот матч 21-летний француз пропустит, поскольку был сослан в резерв.