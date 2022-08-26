"Челси" согласовал покупку Фофана

Весле Фофана "Челси" достиг договоренности с "Лестером" о приобретении защитника Весле Фофана.

Ранее на текущей неделе "Лестер" отклонил улучшенное предложение "Челси" по Фофана, однако сейчас в переговорах двух клубов случился прорыв.

Сообщая о достигнутом компромиссе, The Athletic не уточняет, о какого рода сумме идет речь, однако некоторые таблоиды утверждают, что это 70 миллионов фунтов плюс бонусы.

Сам Весле отчаянно хочет перейти в "Челси" и уже согласовал условия личного контракта с "синими", поэтому оставшиеся формальности будут улажены в кратчайшие сроки.

Добавим, в субботу "Лестер" играет как раз против "Челси", однако этот матч 21-летний француз пропустит, поскольку был сослан в резерв.


Метки Лестер, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2022 23:00

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  1. yela 26.08.2022 23:29 # yela
    Ну отлично. Это ещё раз подчеркивает денежную мощь и решимость новых владельцев.
    Второй приятный момент - никак Магваеров не будет

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  2. jirrort 26.08.2022 23:04 # jirrort
    ИМПЕРАТОРСКИЙ ТРАНСФЕР!!!

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  3. cristean2 26.08.2022 23:02 # cristean2
    70 млн за лучшего защитника диги, бизнескар.

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  4. sexan 26.08.2022 23:01 # sexan
    Welcome.
    Этот парень вырастет в топа.

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