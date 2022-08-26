"Челси" согласовал покупку Фофана
"Челси" достиг договоренности с "Лестером" о приобретении защитника Весле Фофана.
Ранее на текущей неделе "Лестер" отклонил улучшенное предложение "Челси" по Фофана, однако сейчас в переговорах двух клубов случился прорыв.
Сообщая о достигнутом компромиссе, The Athletic не уточняет, о какого рода сумме идет речь, однако некоторые таблоиды утверждают, что это 70 миллионов фунтов плюс бонусы.
Сам Весле отчаянно хочет перейти в "Челси" и уже согласовал условия личного контракта с "синими", поэтому оставшиеся формальности будут улажены в кратчайшие сроки.
Добавим, в субботу "Лестер" играет как раз против "Челси", однако этот матч 21-летний француз пропустит, поскольку был сослан в резерв.
26.08.2022 23:00
Просмотров: 827
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну отлично. Это ещё раз подчеркивает денежную мощь и решимость новых владельцев.
Второй приятный момент - никак Магваеров не будет
(ответить)
ИМПЕРАТОРСКИЙ ТРАНСФЕР!!!
(ответить)
70 млн за лучшего защитника диги, бизнескар.
(ответить)
Welcome.
Этот парень вырастет в топа.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий