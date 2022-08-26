"Эвертон" купил Мопе у "Брайтона"

"Эвертон" объявил о приобретении нападающего "Брайтона" Нила Мопе ориентировочной стоимостью в 15 миллионов фунтов.

На старт нового сезона главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард столкнулся с дефицитом нападающих, вдобавок "Челси" не оставляет попыток переманить с "Гудисон Парк" Энтони Гордона.



Обратившись на трансферный рынок в поисках нападающего, Лэмпард нашел вариант в "Брайтоне", и сегодня Мопе заключил с "Эвертоном" контракт до июня 2025.



26-летний француз стал шестым приобретением "ирисок" в это трансферное окно после Джеймса Тарковски, Рубена Винагре, Дуайта Макнила, Конора Коуди и Амаду Онана.



Мопе выступал за "Брайтон" после своего перехода из "Брентфорда" за 20 млн. фунтов в 2019. За эти три года Нил забил 26 голов в 84 матчах Премьер-Лиги.



Добавим, "Эвертон" не успел зарегистрировать Мопе в срок до матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу.