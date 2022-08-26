Новое предложение "Юнайтед" по Антони отклонено
"Аякс" отклонил новое предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Антони в размере 90 миллионов евро (76.3 млн. фунтов).
"Юнайтед" интересуется Антони все лето, на прошлой неделе решившись выдвинуть свое стартовое предложение в 80 млн. евро (67.9 млн. фунтов), на которое последовал отказ.
Как и в первом случае, новое предложение "красных дьяволов" было отклонено, несмотря на то, что 22-летний бразилец явно настроен перебраться в Манчестер и даже отказывается играть и тренироваться с "Аяксом".
Тем не менее, как сообщает Sky Sports, два клуба продолжают переговоры, и есть все шансы, что сделка будет заключена до трансферного дедлайна 1 сентября.
26.08.2022 22:00
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Exexexe
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рууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
а сколько они хотят за этого нонаме?))))))))))
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