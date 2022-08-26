Новое предложение "Юнайтед" по Антони отклонено

Антони "Аякс" отклонил новое предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Антони в размере 90 миллионов евро (76.3 млн. фунтов).

"Юнайтед" интересуется Антони все лето, на прошлой неделе решившись выдвинуть свое стартовое предложение в 80 млн. евро (67.9 млн. фунтов), на которое последовал отказ.

Как и в первом случае, новое предложение "красных дьяволов" было отклонено, несмотря на то, что 22-летний бразилец явно настроен перебраться в Манчестер и даже отказывается играть и тренироваться с "Аяксом".

Тем не менее, как сообщает Sky Sports, два клуба продолжают переговоры, и есть все шансы, что сделка будет заключена до трансферного дедлайна 1 сентября.


Метки Антони, Аякс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2022 22:00

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  1. beshlei 26.08.2022 22:14 # beshlei
    Exexexe

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  2. thegodfather 26.08.2022 22:14 # thegodfather
    рууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    а сколько они хотят за этого нонаме?))))))))))

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