Новое предложение "Юнайтед" по Антони отклонено

"Аякс" отклонил новое предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Антони в размере 90 миллионов евро (76.3 млн. фунтов).

"Юнайтед" интересуется Антони все лето, на прошлой неделе решившись выдвинуть свое стартовое предложение в 80 млн. евро (67.9 млн. фунтов), на которое последовал отказ.



Как и в первом случае, новое предложение "красных дьяволов" было отклонено, несмотря на то, что 22-летний бразилец явно настроен перебраться в Манчестер и даже отказывается играть и тренироваться с "Аяксом".



Тем не менее, как сообщает Sky Sports, два клуба продолжают переговоры, и есть все шансы, что сделка будет заключена до трансферного дедлайна 1 сентября.