Клопп рассказал, что "Ливерпуль" ищет усиление

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб "постоянно работает" над поиском усиления на трансферном рынке.

На старте нового сезона "Ливерпуль" столкнулся с эпидемией травм, из-за чего смог набрать только два очка из первых девяти.



Особенно остро обстоит ситуация в центре поля, однако Клопп не готов изменять своим принципам. Если "красные" кого-нибудь и купят, это будет правильный игрок по правильной цене.



"На самом деле мы постоянно работаем над такого рода вещами, но есть причины, почему из этого ничего не выходит".



"Иногда это слишком дорого, иногда игрок не является правильным".



"Ситуация может меняться, но одна вещь остается по-настоящему важной — это должен быть правильный игрок".



"Мы работаем над этим, но давайте посмотрим. Случится что-нибудь или нет, я не знаю", — цитирует Клоппа Sky Sports.