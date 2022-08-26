Тухель пропустит матч с "Лестером" из-за дисквалификации
Свою одноматчевую дисквалификацию главный тренер "Челси" Томас Тухель будет отбывать в субботу против "Лестера".
Напомним, Тухель был наказан штрафом на 35,000 фунтов и отложенной дисквалификацией за свою стычку с наставником "Тоттенхэма" Антонио Конте во втором туре Премьер-Лиги.
Тухель не смирился с этим решением независимой комиссии, назвав его "чрезмерным во всех отношениях", однако комиссия FA по рассмотрению апелляций отклонила протест Томаса и оставила наказание в силе.
И вот сейчас, получив письменные объяснения Ассоциации, Тухель оказался дисквалифицирован на ближайший матч, коим является домашнее противостояние с "Лестером".
Как сообщает The Independent, в своем отчете FA называет поведение Тухеля "очень провокационным".
"Я могу понять, что получил дисквалификацию, получил штраф. Чего я не могу понять, так это почему другой тренер не получил такое же наказание. Мне это сложно понять", — пожаловался на пресс-конференции Томас.
26.08.2022 20:00
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Последние комментарии:
удачи Лестеру в борьбе с челсидорами!
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Инцидент слышал, т.к. законно АПЛ не посмотреть, но за Тухеля, думаю он прав.
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ТУХЕЛЬ ЛЕВ
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Истеричка по хлеще пекпа квадилолы
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