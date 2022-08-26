Тухель пропустит матч с "Лестером" из-за дисквалификации

Свою одноматчевую дисквалификацию главный тренер "Челси" Томас Тухель будет отбывать в субботу против "Лестера".

Напомним, Тухель был наказан штрафом на 35,000 фунтов и отложенной дисквалификацией за свою стычку с наставником "Тоттенхэма" Антонио Конте во втором туре Премьер-Лиги.



Тухель не смирился с этим решением независимой комиссии, назвав его "чрезмерным во всех отношениях", однако комиссия FA по рассмотрению апелляций отклонила протест Томаса и оставила наказание в силе.



И вот сейчас, получив письменные объяснения Ассоциации, Тухель оказался дисквалифицирован на ближайший матч, коим является домашнее противостояние с "Лестером".



Как сообщает The Independent, в своем отчете FA называет поведение Тухеля "очень провокационным".



"Я могу понять, что получил дисквалификацию, получил штраф. Чего я не могу понять, так это почему другой тренер не получил такое же наказание. Мне это сложно понять", — пожаловался на пресс-конференции Томас.