"Юнайтед" задумывается о возвращении Депая

"Манчестер Юнайтед" действительно рассматривает возможность возвращения нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая.

Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" уверен в приобретении Антони из "Аякса" примерно за 85 миллионов фунтов.



Однако неопределенность с будущим Криштиану Роналду подталкивает "красных дьяволов" к приглашению еще одного атакующего игрока, которым может стать как раз Депай.



"Барселона" более чем готова продать Депая — как из-за своих финансовых проблем, так и из-за того, что контракт Мемфиса, чей переход в "Ювентус" сорвался, истекает следующим летом.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг отлично знаком с Депаем, с которым ему, будучи ассистентом, довелось поработать в ПСВ.



Ранее в своей карьере 28-летний голландец сыграл 53 матча за "Юнайтед" и забил семь голов, но был наречен трансферным провалом и в январе 2017 ушел в "Лион".