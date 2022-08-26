Гвардиола: "Силва останется в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что полузащитник Бернарду Силва не покинет клуб этим летом.

На протяжении всего лета Силву сватают в "Барселону", а накануне появилась информация, что свое предложение о покупке Бернарду сделал ПСЖ.



И хотя ранее Гвардиола говорил, что не будет удерживать игроков, которые чувствуют себя несчастными, вопрос с будущим 27-летнего португальца закрыт.



"Бернарду Силва останется в "Манчестер Сити", никаких переговоров не ведется".



"Он останется здесь. Нам не поступало никаких телефонных звонков от какого-либо клуба насчет Бернарду Силвы. Поэтому он останется".



"Говорю вам: он останется", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.