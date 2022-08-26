Гвардиола: "Силва останется в "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что полузащитник Бернарду Силва не покинет клуб этим летом.
На протяжении всего лета Силву сватают в "Барселону", а накануне появилась информация, что свое предложение о покупке Бернарду сделал ПСЖ.
И хотя ранее Гвардиола говорил, что не будет удерживать игроков, которые чувствуют себя несчастными, вопрос с будущим 27-летнего португальца закрыт.
"Бернарду Силва останется в "Манчестер Сити", никаких переговоров не ведется".
"Он останется здесь. Нам не поступало никаких телефонных звонков от какого-либо клуба насчет Бернарду Силвы. Поэтому он останется".
"Говорю вам: он останется", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
26.08.2022 18:00
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