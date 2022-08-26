"Ньюкасл" объявил о приобретении Исака за рекордные деньги

"Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего "Реал Сосьедад" и сборной Швеции Александера Исака.

Накануне пройдя медобследование, сегодня Исак заключил с "Ньюкаслом" долгосрочный контракт. Выступать за "сорок" Александер будет под 14-м номером.



Sky Sports оценивает трансфер 22-летнего шведа в 63 миллиона фунтов, что является рекордом для клуба с "Сент-Джеймс Парк".



Исак, забивший 44 гола в 132 матчах за "Реал Сосьедад" и девять в 37 за свою сборную, стал четвертым приобретением "Ньюкасла" этим летом после Ника Поупа, Свена Ботмана и Мэтта Таргетта.



"Я доволен, что дело сделано. Это было большое, большое решение для меня, но я рад этим решением".



"Это замечательный клуб с историей и удивительными фанатами, и я думаю, каждый хотел бы за него играть. Важную роль в моем решении также сыграл проект клуба, я по-настоящему верю в него".



"Приходя в команду, ты всегда хочешь знать, как они играют. "Ньюкасл" играет в очень привлекательный футбол, и я хочу быть частью этого", — сообщил Исак.



Добавим, "Ньюкасл" успел зарегистрировать Исак в срок до матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в воскресенье.



