"Ньюкасл" объявил о приобретении Исака за рекордные деньги

Александер Исак "Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего "Реал Сосьедад" и сборной Швеции Александера Исака.

Накануне пройдя медобследование, сегодня Исак заключил с "Ньюкаслом" долгосрочный контракт. Выступать за "сорок" Александер будет под 14-м номером.

Sky Sports оценивает трансфер 22-летнего шведа в 63 миллиона фунтов, что является рекордом для клуба с "Сент-Джеймс Парк".

Исак, забивший 44 гола в 132 матчах за "Реал Сосьедад" и девять в 37 за свою сборную, стал четвертым приобретением "Ньюкасла" этим летом после Ника Поупа, Свена Ботмана и Мэтта Таргетта.

"Я доволен, что дело сделано. Это было большое, большое решение для меня, но я рад этим решением".

"Это замечательный клуб с историей и удивительными фанатами, и я думаю, каждый хотел бы за него играть. Важную роль в моем решении также сыграл проект клуба, я по-настоящему верю в него".

"Приходя в команду, ты всегда хочешь знать, как они играют. "Ньюкасл" играет в очень привлекательный футбол, и я хочу быть частью этого", — сообщил Исак.

Добавим, "Ньюкасл" успел зарегистрировать Исак в срок до матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в воскресенье.

Александер Исак


Метки Исак, Ньюкасл, Реал Сосьедад, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2022 17:10

Количество просмотров Просмотров: 891

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Последние комментарии:




  1. narcot 26.08.2022 17:44 # narcot
    арабы - ослоёбы


    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Ньюкасл" объявил о приобретении ишака за рекордные деньги

    Источник: http://fapl.ru/posts/95172/?c=1#c7626579

    (ответить)

  2. narcot 26.08.2022 17:43 # narcot
    Украинское Минобороны утверждает (https://twitter.com/DefenceU/status/1563093628716601344), что ВСУ до сих пор не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и их аналогов


    «Более 20 украинских РСЗО HIMARS, а также M270 и MARS остаются в строю. Более 50 российских складов с оружием и боеприпасами вышли из игры», — говорится в твиттере военного ведомства.

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  3. alexomck 26.08.2022 17:40 # alexomck
    По игре он и половину этой цены сейчас не стоит, но нынешний рынок диктует. Потенциал есть, если Хау доведет парня до ума - станет хорошей покупкой.

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  4. true-manc 26.08.2022 17:39 # true-manc
    "Ливерпуль" видит в Исаке преемника для Фирмино

    "Ливерпуль" рассматривает нападающего "Реал Сосьедад" Александера Исака на роль преемника для Роберто Фирмино.

    Источник: http://fapl.ru/posts/86603/

    лузерпуков опять обоссали)))

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  5. lexa-arsenal 26.08.2022 17:34 # lexa-arsenal
    как будто нетфликс не пошутил

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  6. largo-winch 26.08.2022 17:34 # largo-winch
    Вылитый Стромай

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  7. largo-winch 26.08.2022 17:33 # largo-winch
    Мохаммед есть
    Джезус есть
    теперь будет и Исаак

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  8. sausage 26.08.2022 17:33 # sausage
    Ну и ценники пошли на нонеймов, пздц. Но зато чистокровный скандинав.

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  9. lexa-arsenal 26.08.2022 17:32 # lexa-arsenal
    22-летнего шведа

    Источник: http://fapl.ru/posts/95172/?c=1

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  10. nicenice 26.08.2022 17:29 # nicenice
    Честно говоря, пока выглядит не очень. Ботман и Исак это коты в мешке, ну Поуп вроде ничего, хотя и Дубравка не был прям-таки слабым вратарем. Кроме Максимина и Трипье в составе действительно классных игроков нет. Не такое окно ожидалось от мешков, но в футбол все-таки не только имена играют, поглядим. Но после матча с Сити, наверное, ожидаю их в топ-7 все равно.

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  11. closer 26.08.2022 17:27 # closer
    Мешки xD

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  12. dimkocity 26.08.2022 17:26 # dimkocity
    удачи ишаку

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  13. great-alexander 26.08.2022 17:20 # great-alexander
    Это же 2 годичный бюджет так называемой украины

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