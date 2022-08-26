"Ньюкасл" объявил о приобретении Исака за рекордные деньги
"Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего "Реал Сосьедад" и сборной Швеции Александера Исака.
Накануне пройдя медобследование, сегодня Исак заключил с "Ньюкаслом" долгосрочный контракт. Выступать за "сорок" Александер будет под 14-м номером.
Sky Sports оценивает трансфер 22-летнего шведа в 63 миллиона фунтов, что является рекордом для клуба с "Сент-Джеймс Парк".
Исак, забивший 44 гола в 132 матчах за "Реал Сосьедад" и девять в 37 за свою сборную, стал четвертым приобретением "Ньюкасла" этим летом после Ника Поупа, Свена Ботмана и Мэтта Таргетта.
"Я доволен, что дело сделано. Это было большое, большое решение для меня, но я рад этим решением".
"Это замечательный клуб с историей и удивительными фанатами, и я думаю, каждый хотел бы за него играть. Важную роль в моем решении также сыграл проект клуба, я по-настоящему верю в него".
"Приходя в команду, ты всегда хочешь знать, как они играют. "Ньюкасл" играет в очень привлекательный футбол, и я хочу быть частью этого", — сообщил Исак.
Добавим, "Ньюкасл" успел зарегистрировать Исак в срок до матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в воскресенье.
26.08.2022 17:10
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арабы - ослоёбы
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Ньюкасл" объявил о приобретении ишака за рекордные деньги
Источник: http://fapl.ru/posts/95172/?c=1#c7626579
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Украинское Минобороны утверждает (https://twitter.com/DefenceU/status/1563093628716601344), что ВСУ до сих пор не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и их аналогов
«Более 20 украинских РСЗО HIMARS, а также M270 и MARS остаются в строю. Более 50 российских складов с оружием и боеприпасами вышли из игры», — говорится в твиттере военного ведомства.
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По игре он и половину этой цены сейчас не стоит, но нынешний рынок диктует. Потенциал есть, если Хау доведет парня до ума - станет хорошей покупкой.
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"Ливерпуль" видит в Исаке преемника для Фирмино
"Ливерпуль" рассматривает нападающего "Реал Сосьедад" Александера Исака на роль преемника для Роберто Фирмино.
Источник: http://fapl.ru/posts/86603/
лузерпуков опять обоссали)))
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как будто нетфликс не пошутил
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Вылитый Стромай
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Мохаммед есть
Джезус есть
теперь будет и Исаак
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Ну и ценники пошли на нонеймов, пздц. Но зато чистокровный скандинав.
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22-летнего шведа
Источник: http://fapl.ru/posts/95172/?c=1
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Честно говоря, пока выглядит не очень. Ботман и Исак это коты в мешке, ну Поуп вроде ничего, хотя и Дубравка не был прям-таки слабым вратарем. Кроме Максимина и Трипье в составе действительно классных игроков нет. Не такое окно ожидалось от мешков, но в футбол все-таки не только имена играют, поглядим. Но после матча с Сити, наверное, ожидаю их в топ-7 все равно.
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Мешки xD
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удачи ишаку
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Это же 2 годичный бюджет так называемой украины
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