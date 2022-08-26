Артета сообщил, что "Арсенал" ищет замену Пепе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что его клуб ищет замену покинувшему клуб вингеру Николя Пепе.

Накануне Пепе официально присоединился к "Ницце" на правах аренды. Проведя прошлый сезон на скамейке запасных, теперь Николя отправился во Францию, чтобы играть.



Артета хотел бы пригласить другого атакующего игрока на место 27-летнего ивуарийца, но не может обещать, что это случится.



"Ему нужны минуты, он жаждал играть и много разговаривал со мной об этом, а прямо сейчас я не могу дать ему гарантий, которые он ищет".



"Когда это длится слишком долго, ты испытываешь разочарование и твой уровень игры перестает быть таким, как мы хотим, поэтому лучшей вещью для всех сторон было отправить его в аренду".



"Значит ли это, что мы пригласим игрока на место Пепе? Если нам удастся реализовать свой план, который у нас есть, то да. Мы постараемся".



"Наш план предусматривал его уход. Теперь это стало реальностью. Удастся нам его заменить или нет, покажет время".



"В начале окна мы сперва приглашали игроков, прежде чем отпустить других игроков, а теперь мы поступили наоборот. Мы отпустили игрока, и, возможно, мы кого-нибудь пригласим, но я не гарантирую этого", — цитирует Артету ESPN.