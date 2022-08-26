"Вест Хэм" узнал имена своих соперников по групповому этапу Лиги Конференций.

Напомним, "Вест Хэм" попал в групповой этап третьего по рангу турнира Европы, разгромив датский "Виборг" по сумме двух матчей 6:1.



Соперниками "молотобойцев" по Группе B стали румынский ФКСБ, бельгийский "Андерлехт" и датский "Силькеборг".



Добавим, групповой этап продлится с 8 сентября по 3 ноября.



Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций сезона 2022/23



Группа A: "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Фиорентина" (Италия), "Хартс" (Шотландия), РФШ (Латвия).



Группа B: "Вест Хэм" (Англия), ФКСБ (Румыния), "Андерлехт" (Бельгия), "Силькеборг" (Дания).



Группа C: "Вильярреал" (Испания), "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль), "Аустрия" (Австрия), "Лех" (Польша).



Группа D: "Партизан" (Сербия), "Кельн" (Германия), "Ницца" (Франция), "Словацко" (Чехия).



Группа E: АЗ (Голландия), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн), "Днепр-1" (Украина).



Группа F: "Гент" (Бельгия), "Мольде" (Норвегия), "Шемрок Роверс" (Ирландия), "Юргорден" (Швеция).



Группа G: "Славия" (Чехия), "Клуж" (Румыния), "Сивасспор" (Турция), "Балкани" (Косово).



Группа H: "Базель" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Жальгирис" (Литва), "Пюник" (Армения).