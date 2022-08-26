Мендеш предложил Роналду "Наполи"

Криштиану Роналду Агент Жорже Мендеш обратился к "Наполи" и предложил услуги нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

В данный момент Мендеш продолжает упорно трудиться над поиском нового пристанища для своего звездного клиента. Оказалось, что это не так-то просто — большинство европейских грандов не проявили интереса к приглашению Роналду.

По информации Sky Sports, одновременно Мендеш ищет для "Юнайтед" другого нападающего, и в голове у Жорже созрел вариант с обменом Криштиану на нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Сообщается, что "красные дьяволы" высоко оценивают Осимхена, однако для приобретения 23-летнего игрока сборной Нигерии потребовалась бы девятизначная сумма в фунтах.

Ранее Мендеш также рассматривал вариант с обменом Роналду на нападающего "Милана" Рафаэла Леау, но чемпионы Серии А отказались от такого предложения.


Метки Манчестер Юнайтед, Наполи, Осимхен, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2022 16:00

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