Мендеш предложил Роналду "Наполи"
Агент Жорже Мендеш обратился к "Наполи" и предложил услуги нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
В данный момент Мендеш продолжает упорно трудиться над поиском нового пристанища для своего звездного клиента. Оказалось, что это не так-то просто — большинство европейских грандов не проявили интереса к приглашению Роналду.
По информации Sky Sports, одновременно Мендеш ищет для "Юнайтед" другого нападающего, и в голове у Жорже созрел вариант с обменом Криштиану на нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.
Сообщается, что "красные дьяволы" высоко оценивают Осимхена, однако для приобретения 23-летнего игрока сборной Нигерии потребовалась бы девятизначная сумма в фунтах.
Ранее Мендеш также рассматривал вариант с обменом Роналду на нападающего "Милана" Рафаэла Леау, но чемпионы Серии А отказались от такого предложения.
26.08.2022 16:00
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