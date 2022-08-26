"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" обрели своих соперников по групповому этапу Лиги Европы.

В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Арсенал" был определен в Группу A, куда также попали ПСВ, "Буде-Глимт" и "Цюрих".



А вот "Юнайтед" оказался в Группе E — вместе с "Реал Сосьедад", "Шерифом" и "Омонией".



Добавим, два представителя Премьер-Лиги возьмут старт во втором по значимости клубном турнире Европы 8 сентября. Завершится групповой этап 3 ноября.



Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2022/23



Группа A: "Арсенал" (Англия), ПСВ (Голландия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Цюрих" (Швейцария).



Группа B: "Динамо Киев" (Украина), "Ренн" (Франция), "Фенербахче" (Турция), АЕК Ларнака (Кипр).



Группа C: "Рома" (Италия), "Лудогорец" (Болгария), "Реал Бетис" (Испания), ХИК (Финляндия).



Группа D: "Брага" (Португалия), "Мальме" (Швеция), "Унион" (Германия), "Юнион" (Бельгия).



Группа E: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Шериф" (Молдавия), "Омония" (Кипр).



Группа F: "Лацио" (Италия), "Фейеноорд" (Голландия), "Мидтьюлланд" (Дания), "Штурм" (Австрия).



Группа G: "Олимпиакос" (Греция), "Карабах" (Азербайджан), "Фрайбург" (Германия), "Нант" (Франция).



Группа H: "Црвена Звезда" (Сербия), "Монако" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия), "Трабзонспор" (Турция).