Жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Трофей Лиги Европы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" обрели своих соперников по групповому этапу Лиги Европы.

В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Арсенал" был определен в Группу A, куда также попали ПСВ, "Буде-Глимт" и "Цюрих".

А вот "Юнайтед" оказался в Группе E — вместе с "Реал Сосьедад", "Шерифом" и "Омонией".

Добавим, два представителя Премьер-Лиги возьмут старт во втором по значимости клубном турнире Европы 8 сентября. Завершится групповой этап 3 ноября.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2022/23

Группа A: "Арсенал" (Англия), ПСВ (Голландия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Цюрих" (Швейцария).

Группа B: "Динамо Киев" (Украина), "Ренн" (Франция), "Фенербахче" (Турция), АЕК Ларнака (Кипр).

Группа C: "Рома" (Италия), "Лудогорец" (Болгария), "Реал Бетис" (Испания), ХИК (Финляндия).

Группа D: "Брага" (Португалия), "Мальме" (Швеция), "Унион" (Германия), "Юнион" (Бельгия).

Группа E: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Шериф" (Молдавия), "Омония" (Кипр).

Группа F: "Лацио" (Италия), "Фейеноорд" (Голландия), "Мидтьюлланд" (Дания), "Штурм" (Австрия).

Группа G: "Олимпиакос" (Греция), "Карабах" (Азербайджан), "Фрайбург" (Германия), "Нант" (Франция).

Группа H: "Црвена Звезда" (Сербия), "Монако" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия), "Трабзонспор" (Турция).


Метки Арсенал, жеребьевка, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1727

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  1. chelsea88 26.08.2022 16:01 # chelsea88
    Гейклуб с каким-то говном будет играть в группе ЛЕ.

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  2. pensolog 26.08.2022 15:59 # pensolog
    ЛЕ тоже хуета в этом году

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  3. theo-zm 26.08.2022 15:45 # theo-zm
    Мю из группы не выйдут

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  4. alexomck 26.08.2022 15:44 # alexomck
    Удачи Челси в ЛЕ

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  5. largo-winch 26.08.2022 15:39 # largo-winch
    Удачи Челси в ЛЕ

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  6. meshuggah 26.08.2022 15:36 # meshuggah
    Удачи гг и помойке

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  7. seregaball 26.08.2022 15:23 # seregaball
    Шериф---это сила

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  8. superglor 26.08.2022 15:14 # superglor
    А где Лулерпуль? Ахахахаха.

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  9. closer 26.08.2022 15:02 # closer
    с бомжами какими то в группе, изи выход даже с шоу на левом краю обороны.

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