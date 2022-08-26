Жеребьевка группового этапа Лиги Европы
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" обрели своих соперников по групповому этапу Лиги Европы.
В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Арсенал" был определен в Группу A, куда также попали ПСВ, "Буде-Глимт" и "Цюрих".
А вот "Юнайтед" оказался в Группе E — вместе с "Реал Сосьедад", "Шерифом" и "Омонией".
Добавим, два представителя Премьер-Лиги возьмут старт во втором по значимости клубном турнире Европы 8 сентября. Завершится групповой этап 3 ноября.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2022/23
Группа A: "Арсенал" (Англия), ПСВ (Голландия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Цюрих" (Швейцария).
Группа B: "Динамо Киев" (Украина), "Ренн" (Франция), "Фенербахче" (Турция), АЕК Ларнака (Кипр).
Группа C: "Рома" (Италия), "Лудогорец" (Болгария), "Реал Бетис" (Испания), ХИК (Финляндия).
Группа D: "Брага" (Португалия), "Мальме" (Швеция), "Унион" (Германия), "Юнион" (Бельгия).
Группа E: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Шериф" (Молдавия), "Омония" (Кипр).
Группа F: "Лацио" (Италия), "Фейеноорд" (Голландия), "Мидтьюлланд" (Дания), "Штурм" (Австрия).
Группа G: "Олимпиакос" (Греция), "Карабах" (Азербайджан), "Фрайбург" (Германия), "Нант" (Франция).
Группа H: "Црвена Звезда" (Сербия), "Монако" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия), "Трабзонспор" (Турция).
26.08.2022 15:00
Просмотров: 1727
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Гейклуб с каким-то говном будет играть в группе ЛЕ.
(ответить)
ЛЕ тоже хуета в этом году
(ответить)
Мю из группы не выйдут
(ответить)
Удачи Челси в ЛЕ
(ответить)
Удачи Челси в ЛЕ
(ответить)
Удачи гг и помойке
(ответить)
Шериф---это сила
(ответить)
А где Лулерпуль? Ахахахаха.
(ответить)
с бомжами какими то в группе, изи выход даже с шоу на левом краю обороны.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий