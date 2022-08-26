"Барселона" требует от "Челси" 20 млн. фунтов за Обамеянга

"Барселона" требует от "Челси" заплатить 20 миллионов фунтов за нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Evening Standard, накануне вечером два клуба провели очередной раунд переговоров. Владелец "Челси" Тодд Бели встретился со спортивным директором "Барселоны" Матеу Алемани после того, как на прошлой неделе каталонцы отказались обменять Обамеянга на защитника "синих" Маркоса Алонсо плюс 15 млн. фунтов.



Пьер-Эмерик, подписанный "Барселоной" свободным агентом в феврале, остается ключевой трансферной целью для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, которому нужна замена покинувшим клуб Ромелу Лукаку и Томасу Тухелю.



Утверждается, что сам Обамеянг уже согласовал условия личного контракта с "синими" и готов воссоединиться с Тухелем, которого он знает по дортмундской "Боруссии".



Однако пока у двух клубов нет компромисса насчет стоимости Обамеянга. "Барселона" продолжает требовать 20 млн. фунтов за 33-летнего габонца.