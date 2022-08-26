"Челси" близок к покупке Захаряна

"Челси" близок к покупке полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна.

19-летний Захарян считается одним из ярчайших молодых талантов у себя на родине в России, сыграв уже четыре матча за сборную.



"Синие" выдвинули свое предложение по Арсену в размере 15 миллионов евро (12.7 млн. фунтов), и ожидается, что этого будет достаточно, чтобы склонить "Динамо" к сделке.



"Переход Захаряна в "Челси"? Все очень близко", — подтвердил ТАСС скорый трансфер агент игрока Павел Андреев.