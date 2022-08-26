Эвра призвал МЮ избавиться от Магуайра, Роналду и Шоу

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра назвал трех ведущих игроков, от которых "красные дьяволы" должны избавиться.

Будучи одним из лучших крайних защитников Премьер-Лиги в свое время, Эвра недоволен тем, как сейчас на его позиции играет за "Юнайтед" Люк Шоу.



Также Патрис имеет претензии к капитану Харри Магуайру, считая того жертвой своего громадного ценника. Наконец, француз призывает свой бывший клуб отпустить несчастного Криштиану Роналду.



"Давайте будем честны — я могу сказать, что люди слишком строги с Магуайром, но он расплачивается за свой ценник. В момент его перехода я сказал, что это будет его самый сложный сезон, потому что люди смотрят только на ценник. У всех нас бывают плохие матчи, но сейчас дошло до того, что люди недовольны, даже если он провел хороший матч. Поэтому вокруг него есть этот негатив".



"Сага насчет Криштиану Роналду — это другое дело. Останется он? Или уйдет? Это сбивает фанатов с толку. Он все еще здесь, и трансферное окно пока не закрылось, но лично я, зная Криштиану, понимаю, что он захотел бы уйти, если не может играть. Думаю, так было бы лучше для него и для "Юнайтед".



"Люк Шоу играет здесь уже так много лет, и я всегда очень осторожен в суждениях насчет левых защитников, потому что я сам играл на этой позиции, и это непростая позиция. Люк Шоу здесь уже так много лет, и он не соответствует стандартам Денниса Ирвина или моим. Думаю, левый защитник — это ключевая позиция для "Юнайтед". Возможно, этим игрокам пора уйти", — сообщил Эвра Betfair.