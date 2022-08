Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" отказался продать Бернарду Силву в ПСЖ. Марко Асенсио был предложен "Манчестер Юнайтед". Хаким Зийеш хочет перейти в "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" отклонил предложение ПСЖ в 59 миллионов фунтов о покупке полузащитника Бернарду Силвы (The Times)



"Манчестер Юнайтед" была предложена возможность приобрести вингера "Реала" Марко Асенсио за 25.3 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Юнайтед" собирается предложить 25 млн. фунтов за вингера ПСВ Коди Гакпо. (Football Insider)



"Челси" готовит новое предложение о покупке защитника "Лестера" Весле Фофана в размере 75 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



Вингер "Челси" Хаким Зийеш предпочитает перейти в "Тоттенхэм". (AD)



Интерес дортмундской "Боруссии" к Наби Кейта может помочь "Ливерпулю" заполучить полузащитника немецкого клуба Джуда Беллингема. (Daily Express)



Полузащитник "Арсенала" Альбер Самби Локонга вызывает интерес у "Ромы", которая ищет замену получившему тяжелую травму Джорджиньо Вейналдуму. (Daily Express)



"Брюгге" отказался продать полузащитника Ханса Ванакена в "Вест Хэм" за 10 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Вулверхэмптон" сделал запрос насчет центрального защитника "Галатасарая" Виктора Нельссона. (Daily Mail)



"Ньюкасл" хочет арендовать полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (Daily Mirror)



"Саутгемптон" исключает продажу нападающего Че Адамса. (Southern Daily Echo)



"Эвертон" возобновил переговоры о покупке нападающего "Брайтона" Нила Мопе за 15 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Фулхэм" и "Лацио" ведут переговоры по защитнику "Тоттенхэма" Серхио Регилону. (Daily Mail)



Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс отверг интерес из Серии А и хочет остаться в Премьер-Лиге. (Daily Mirror)



Опальный вингер "Фулхэма" Антони Нокар привлек интерес "Бордо". (Fooball Insider)



Дортмундская "Боруссия" хочет арендовать 20-летнего полузащитника "Сити" Коула Палмера. (The Sun)



Другое



Спустя шесть матчей после начала сезона "Стоук" из Чемпионшипа уволил своего главного тренера Майкла О'Нила. (Daily Mail)



Частная инвестиционная компания Apollo, которая ведет переговоры с Глэйзерами о покупке доли в "Юнайтед", имеет связь с российским олигархом Владимиром Потаниным, чье состояние оценивается более чем в 22 млрд. фунтов. (Daily Mail)



Настоящее первое имя капитана "Юнайтед" Харри Магуайра — Джейкоб. (Daily Star)



Изнасилованная Бенжаменом Менди женщина искала в Google, насколько богат защитник "Сити", прежде чем написать заявление в полицию. (Daily Star)