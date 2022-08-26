Каземиро: "Фред — отличный игрок"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Каземиро выступил с похвалой в адрес полузащитника "красных дьяволов" Фреда.

Фред выступает за "Юнайтед" с 2018 года, но остается противоречивой фигурой для фанатов, которые регулярно его критикуют и делают козлом отпущения за неудачные результаты команды.



Однако Каземиро считает 29-летнего Фреда "отличным игроком" и намекает, что именно экс-игрок "Шахтера" является его наиболее предпочтительным партнером по опорной зоне.



"До перехода сюда я разговаривал с Фредом. Он мой друг, с которым мне довелось выступать за сборную хорошее количество матчей и лет. Я хорошо его знаю. Он отличный игрок, и поэтому он выступает за "Манчестер Юнайтед" и сборную Бразилии, куда не так просто пробиться. Поэтому у меня особенные отношения с ним".



"Фред обладает многими качествами. Думаю, он игрок, который хорошо перемещается по полю. Он очень мобилен, обладает хорошим пасом и хорошим ударом, он владеет обеими ногами, может отдать пас с любой ноги. Он отличный игрок".



"Повторюсь, он выступает за Бразилию, и он очень важный игрок в этом клубе. Думаю, будучи бразильцем, он окажет мне огромную помощь. Думаю, он поможет мне освоиться в клубе. Несомненно, это важно для меня, что здесь есть еще один бразилец", — сообщил Каземиро официальному веб-сайту "Юнайтед".